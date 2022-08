Letní filmovou školu zakončila světová premiéra snímku Arvéd

Uherské Hradiště - Letní filmovou školu (LFŠ) v Uherském Hradišti dnes večer zakončila světová premiéra snímku Arvéd. Jde o režijní debut Vojtěcha Maška. Letošní 48. ročník LFŠ začal v pátek, nabídl asi 180 filmů. Dnes večer bylo slavnostní zakončení, filmové projekce jsou připraveny ještě na čtvrteční dopoledne.

Snímek Arvéd vypráví příběh Jiřího Arvéda Smíchovského, údajného zednáře, okultisty a vyznavače černé magie, spolupracovníka nacistické zpravodajské služby a později i Státní bezpečnosti. Film je podle Maška inspirovaný skutečnou osobou, ale není to v pravém smyslu životopisný ani historický film.

"Možná kvůli tomu, že Arvéd Smíchovský byl hermetik, okultista, zbýval se věcmi mezi nebem a zemí a zkoumal realitu, tak i film trošku zkoumá realitu a je na pomezí snové reality nebo magického realismu a i tak je vyprávěný," řekl novinářům Mašek.

Podle programové ředitelky Ivy Hejlíčkové letošní LFŠ zakončuje velmi vhodný film. "Je to film, který je o něco náročnější. Zúročí se to, co se lidé naučili, co si vyslechli o filmech, je to taková filmová maturita," uvedla Hejlíčková.

"Máme za sebou spoustu filmů, besed, odborného i doprovodného programu, různých setkání. Přivítali jsme spoustu vzácných hostů a můžu říct, že se letošní filmovka moc povedla, i podle ohlasů návštěvníků. Jsme moc rádi, že přijeli," uvedla ředitelka přehlídky Radana Korená. Lidé mohou na internetu vidět záznamy debat či lekcí filmu hostů LFŠ. Výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AČFK), která je pořadatelem LFŠ, letos dostali turecký režisér Semih Kaplanoğlu, irský režisér a scenárista Jim Sheridan, herec Ondřej Vetchý a režisérka a animátorka Michaela Pavlátová.

Ve čtvrtek dopoledne uvidí diváci poslední filmy. Jde tradičně o snímky, které vybrali Korená a programoví ředitelé Hejlíčková a Jan Jílek. "Jako bonus jsme se v letošním roce rozhodli ještě na letním kině na Masarykově náměstí až do soboty promítat filmy, pro místní obyvatele nebo pro návštěvníky, kterým se z Hradiště nebude chtít odjet a budou si to tady chtít užít," uvedla Korená.

Diváci na přehlídce již několik let vybírají snímek, který AČFK uvede do kin. Vítězem letošního ročníku projektu "LFŠ uvádí" je rakouský snímek Velká svoboda o muži, který kvůli své homosexualitě přišel o svobodu pohybu, ne však o svobodu milovat. Snímek bude uveden do kin příští rok v lednu. Ve filmu oceněném na festivalu v Cannes i na Evropských filmových cenách exceluje Franz Rogowski v hlavní roli. Diváci vybírali mezi snímkem Velká svoboda, hořkou dánskou komedií Miss Viborg o bývalé královně krásy a francouzským dramatem Na plný úvazek oceněným na festivalu v Benátkách.