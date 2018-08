Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti začal 44. ročník Letní filmové školy (LFŠ). Návštěvníkům nabídne přes 200 filmů, většina z nich bude navíc reprízována. Pozornost je letos věnována především české a slovenské kinematografii, ale také například tvorbě Ingmara Bergmana. Loni na největší nesoutěžní filmový festival v zemi dorazilo zhruba 6000 lidí. Podobný počet návštěvníků očekávají organizátoři i letos, řekla ČTK ředitelka LFŠ Radana Korená.

V posledních letech podle ní zvládá celý devítidenní program absolvovat čím dál méně návštěvníků. "Trend je takový, že se zvyšuje počet lidí, kteří jsou tady čtyři nebo pět dní. Naší největší cílovou skupinou zůstávají mladí lidé. Pořád tady ale máme návštěvníky, kteří byli na všech filmovkách," uvedla Korená.

Loni festival poprvé nabídl zájemcům možnost zakoupit si akreditaci na libovolný počet dní a stejné je to i letos. Jednodenní akreditace přijde na 350 korun, devítidenní stojí 1800 korun. K dostání jsou také balíčky vstupenek po šesti a 12 kusech. Jde o univerzální vstupenky na jakékoliv představení. Nebudou už ale v papírové formě jako loni. "Začali jsme využívat čtečky. Jednorázové vstupy si lidé nahrají na plastové kartičky. Umožní nám to hned sledovat počet lidí v sálech," řekla Korená. Počet aktuálně prodaných akreditací pořadatelé neuvedli.

Akreditace včetně vstupenek na doprovodné programy si lze objednat přes e-shop na webu www.lfs.cz po celou dobu konání LFŠ. Znovu funguje v modelu dvou festivalových víkendů, to znamená, že potrvá až do příští neděle.

Filmy se tradičně promítají v šesti sálech a dvou letních kinech. Celkově však LFŠ nabídne program na 28 místech ve městě. Mezi hosty budou britský scenárista, dramatik a režisér Mike Leigh, íránský filmový režisér a herec Bahman Ghobadi nebo čeští herci Iva Janžurová a Josef Somr.

Pro diváky chystá LFŠ tradičně doprovodný program v podobě koncertů, divadelních představení, odborného programu, besed, tvůrčích dílen a akcí pro děti. Rozpočet festivalu je letos podle Korené asi 19 milionů, loni činil téměř 18 milionů Kč. Na tržbách LFŠ vydělá asi 3,8 milionu korun, zbývající část hradí sponzoři a dotace. Významným partnerem festivalu je i město Uherské Hradiště. Podle starosty Stanislava Blahy (ODS) představuje festival pro město skvělou reklamu. "O našem městě se po dobu konání Letní filmové školy hodně píše a hodně hovoří. Toho si velice vážíme," řekl.

Zatímco loni město na pořádání LFŠ přispělo dvěma miliony korun, letos je to na základě nové desetileté smlouvy o 850.000 korun více. Příští rok by se jeho příspěvek měl zvýšit na 3,5 milionu Kč.

Chilský režisér Almendras dokončuje v ČR nový černobílý film Hra

Chilský režisér Alejandro Fernández Almendras aktuálně dokončuje svůj nový film Hra. Část záběrů z něj uvidí v pondělí i návštěvníci Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Premiéru by měl mít snímek, který Almendras natáčel v České republice, začátkem příštího roku. Film je o lásce a o potížích při dělání divadla na malém městě, řekl novinářům režisér.

Na filmu začal pracovat před dvěma lety. Chile vyměnil za Českou republiku i díky tomu, že jeho přítelkyně, se kterou má devítiměsíční dítě, pochází z Opavy. "Cestoval jsem za ní do Česka velmi často. Říkal jsem si, že když už tady trávím tolik času, tak proč tady nenatočit film. A proč ne česky a černobíle, jako Miloš Forman v 60. letech, jehož filmy mám rád," uvedl Almendras.

Snímek vzniká ve formátu 4:3. "Natáčeli jsme v Kladně, 14 dní v zimě, skoro bez peněz. Film má ale skvělé obsazení. Hrají v něm Jiří Mádl, Marika Šoposká nebo Elizaveta Maximová, což je mladá skvělá herečka. Všichni do toho šli naplno, zapojili se do té šílené myšlenky natáčet černobílý film s chilským režisérem. Já jsem s výsledkem velmi spokojený," řekl Almendras, který věří, že se bude snímek líbit i divákům.

Přístup herců a celého štábu si Almendras pochvaluje. Limitoval ho však fakt, že neumí česky. "Musel jsem hercům věřit, že opravdu říkají dialogy z filmu a nečtou třeba katalog firmy IKEA. Díky tomu, že jsem jim nerozuměl, jsem se ale mohl soustředit na jejich výkon z jiného úhlu. Když natáčím film ve svém rodném jazyce a v angličtině, tak jsem velmi vybíravý, co se týče toho, jak herci hovoří. To, že jsem jim nerozuměl, bylo pro mě osvobozující. Bylo to jako sledovat film s imaginárními titulky. Teď už film samozřejmě titulky má, takže vím, co v něm je," uvedl režisér.

Na umělecké úrovni se podle něj práce v Chile a České republice příliš neliší. Velký rozdíl ale spatřoval v přístupu jednotlivých členů štábu a herců. "Češi jsou neuvěřitelně profesionální. Práce s nimi byla hračka. Technici vždycky chodili na čas, zatímco když v Chile řeknete nástup v 6:00, tak je to možná v 6:30. Všechno trvá, atmosféra je uvolněnější," řekl Almendras.

Sedmačtyřicetiletý režisér patří podle hlavního dramaturga LFŠ Jana Jílka ke klíčovým tvůrcům současného jihoamerického filmu. "Jeho snímky zkoumají život na chilském venkově, stejně jako obecné otázky viny a trestu, spravedlnosti a nespravedlnosti," uvedl Jílek.

Lidé na festivalu budou moci zhlédnout kompletní Almendrasovu filmografii. Již jeho první celovečerní film Huacho byl uveden na festivalu v Cannes. S dramatem Zabít člověka pak Almendras získal v roce 2014 Velkou cenu poroty za nejlepší hraný film na festivalu Sundance.