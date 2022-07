Letní filmová škola slavnostně zahájena, premiéru měl dokument o Kocábovi

Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti byla dnes večer slavnostně zahájena Letní filmová škola (LFŠ). Premiéru měl dokument Olgy Sommerové o Michaelu Kocábovi nazvaný Michael Kocáb - rocker versus politik. Letošní 48. ročník LFŠ začal v pátek, potrvá do 4. srpna, nabídne asi 180 filmů, také odborné programy, koncerty či divadelní představení. Největší nesoutěžní filmový festival v zemi pořádá Asociace českých filmových klubů (AČFK).

Sommerová řekla, že natáčení o skladateli, zpěvákovi, občanském aktivistovi, politikovi i podnikateli Kocábovi si užívala. "Měli jsme 40 natáčecích dní během jednoho roku, takže jsme spolu trávili hodně času, s Michalem je to zábavné, pořád vykládá zajímavé věci. Natáčení s ním bylo senzační, je kreativní. Přinášel nápady, což je pro dokumentaristu vždy důležité, aby hrdina ze svého života přinesl nejen informace, o kterých třeba nevím, ale aby přicházel i s nápady, jak to natočit," uvedla Sommerová v podcastu ČTK Četkast.

Sommerová obdivuje na Kocábovi jeho renesanční osobnost, jeho hudbu a především to, že byl výrazným iniciátorem odsunu sovětských vojsk. "Považuji si toho, že se do toho tak zakousl a šel za tím," uvedla režisérka. "Při revoluci se projevil jako dobře strategicky myslící člověk, zařídil spoustu věcí, měl spoustu nápadů. Jedním z jeho velkých činů bylo, že navrhl a prosadil Václava Havla za prezidenta," uvedla Sommerová. Náročné na dokumentu podle ní bylo vměstnat Kocábův život a činy do dokumentu dlouhého hodinu a 40 minut. Do snímku se tak nevešla kapitola o jeho angažmá jako ministra pro lidská práva.

Kameramankou snímku je dcera Sommerové Olga Malířová Špátová. "Považuji ji za nejlepší dokumentární kameramanku, jakou bych si mohla přát. Důvěřuju jí, ví, co potřebuju, jak to budu stříhat. Je s ní úžasná spolupráce," uvedla Sommerová.

Světovou premiéru bude mít na LFŠ také snímek Arvéd režiséra Vojtěcha Maška a zřejmě poslední film Jana Švankmajera nazvaný Kunstkomora. Výroční cenu AČFK již na festivalu dostal turecký režisér Semih Kaplanoğlu, dalšími držiteli ceny budou letos irský režisér a scenárista Jim Sheridan, herec Ondřej Vetchý a režisérka a animátorka Michaela Pavlátová.