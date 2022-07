Letní filmová škola představuje i tvorbu legendárního režiséra Buňuela

Uherské Hradiště - Letní filmová škola (LFŠ), jejíž 48. ročník začal dnes v Uherském Hradišti, zařadila do programu i retrospektivu děl španělského režiséra Luise Buňuela. Návštěvníci mohou zhlédnout výběr 11 jeho snímků a další dva filmy, které o slavném tvůrci natočili jeho kolegové. Jde o velmi reprezentativní průřez Buňuelovou tvorbou, řekl ČTK programový ředitel festivalu Jan Jílek.

Rodáka ze španělské Calandy řadí mezi největší tvůrce filmové historie. "Není to klasik, který už nemá dnes co říct. Ale naopak jeho filmy jsou velmi aktuální a věčně aktuální odvahou autorskou a podvratností, subverzivitou, se kterou tepe do církve a do společnosti a do dalších témat. Takže Buňuel je velký provokatér, byl velký provokatér a zůstává i dekády po tom, co natočil svoje filmy," řekl Jílek.

Ve svých dílech Buňuel sledoval například střet reálných a surreálných světů, téma, kterému je výběr režisérových filmů na LFŠ věnovaný. "Připravil jej pro nás externí dramaturg Pablo De Vita, argentinský filmový kritik, publicista a historik, člověk, který se pohybuje v latinskoamerickém, španělsky mluvícím kontextu," uvedl Jílek.

Bouřlivák Buňuel se narodil v roce 1900, do světa filmu vstoupil na vlně surrealismu koncem 20. let minulého století. Průlom v kinematografii znamenaly jeho krátký snímek Andaluský pes z roku 1928, který natočil s malířem Salvadorem Dalím a v němž je slavný záběr rozřezávání oka, a provokativní film Zlatý věk z roku 1930. Oba mohli dnes odpoledne návštěvníci LFŠ zhlédnout, stejně jako film Šimon na poušti z roku 1965. "Filmy pocházejí ze dvou různých Buňuelových období, která jsou nicméně propojená některými tématy. Konstantou těchto filmů je samozřejmě surrealismus, ale další je i obraz náboženství a religiozity a také sexuální represe, což byly dvě věci, které provázely Buňuelovo dětství," řekl De Vita.

Koncem 30. let emigroval Buňuel do USA, po válce se natrvalo usadil v Mexiku, kde natočil například snímek Zapomenutí oceněný v roce 1951 na festivalu v Cannes. Na témže festivalu získal hlavní cenu jeho film z roku 1961 Viridiana plný provokujících symbolů, který byl ve Španělsku dlouho zakázán. Také oba tyto filmy jsou v programu LFŠ.

Později se Buňuel vrátil ke svým surrealistickým začátkům groteskním obrazem konzumní společnosti ve filmu Nenápadný půvab buržoazie oceněném Oscarem v roce 1973. Filmovou kariéru zakončil ironickým podobenstvím Tajemný předmět touhy, který lidé v Uherském Hradišti taktéž uvidí. Zemřel v roce 1983 v Mexiku.

V minulosti představila LFŠ tvorbu režisérů Andreje Tarkovského, Andrzeje Wajdy nebo Akiry Kurosawy. Letošní ročník festivalu potrvá do 4. srpna. Promítne zhruba 180 filmů. Program je rozdělen do tří základních boků, kterými jsou Historie, Současnost a Česko/Slovensko.