Letní festivaly vedle hudební produkce lákají diváky také na doprovodné aktivity

Praha - Letní festivaly populární hudby vedle hudební produkce lákají návštěvníky také na doprovodné aktivity. Často jde o sportovní vyžití, dětské koutky nebo takzvané večírky pro nedočkavé před zahájením akcí. Na akcích jsou stanová městečka, stánky s reklamními předměty kapel nebo bohaté občerstvení. Někteří pořadatelé festivalů však zaregistrovali, že vzhledem k vysokým cenám lidé utrácejí za pití a jídlo méně než v předchozích letech.

"To, že jsou vyšší ceny, je věc, kterou neovlivníme, protože se jedná o externí dodavatele. Ale odpovídá to současné situaci na trhu, kdy jdou všechny vstupy nahoru. Například stánkař, který přijede do Hradce Králové z Brna dá za naftu více než dříve, takže jsme se přiblížili k takovým "pražským" cenám," řekl ČTK Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People, který se letos uskutečnil 15. až 18. června. "Zdražuje všechno. Průměrně tady návštěvník za čtyři dny utratí tři tisíce korun. Ovšem zahraniční hudební festivaly jsou ještě mnohem dražší," dodal.

Na mimohudební program láká například festival Přehrady Fest, který bude 8. až 9. července v Plumlově v Olomouckém kraji, 29. až 30. července na Vranovské přehradě v Jihomoravském kraji, 5. až 6. srpna na Sečské přehradě v Pardubickém kraji a 13. srpna v jihočeském Veselí nad Lužnicí. Na břehy českých přehrad dorazí kapely Mirai, Mňága a Žďorp, UDG, Jelen, Atmo music a No Heroes i písničkáři Voxel, Jakub Děkan, Pokáč, Pekař nebo Vojtaano. Pořadatelé využijí vodních ploch k atrakcím, jako jsou vodní fotbal, aquazorbing, vodní skluzavka, připravena budou šlapadla, veslice, kanoe i kajaky a mnoho dalšího. Fungovat budou půjčovny koloběžek, kol, elektrokol, šlapadel a elektrolodí.

Také 21. ročník hudební přehlídky Barvy léta, která se bude konat 16. července v Poděbradech, vedle produkce kapel Tři sestry, Mig 21, Alkehol, Doctor P.P., Poletíme? a dalších nabídne i mimohudební zábavu. Tradicí festivalu v přírodním areálu na Jezeře jsou běžecké závody - Magorova desítka pro dospělé a Malá desítka pro děti.

Doprovodný program čeká návštěvníky festivalu Benátská! 28. až 31. července v Liberci. Připravovaným atrakcím budou vévodit stometrová zipline (lanový skluz) a ruské kolo, z něhož bude výhled na celý sportovní areál ve Vesci, v němž se festival koná. Stejně jako v předchozích ročnících bude připraveno pět odpočinkových zón. Doprovodný program bude připravený i v sekcích hokejových Bílých Tygrů a IQ Landie s jejím stánkem interaktivních exponátů. Hudební program Benátské! nabídne mix hudebních matadorů a mladých interpretů. I letošní ročník začne Večírkem pro nedočkavé s kapelou Olympic a Petrem Jandou. Spolu s nimi na pódiu oslaví čtyřicátiny metalová legenda Arakain.

Někteří pořadatele velkých hudebních festivalů letos hospodaří s nižšími rozpočty, ale kritické dva roky omezené činnosti v důsledku pandemie coronaviru většinou finančně zvládli díky dotacím i skutečnosti, že si mnoho lidí nechalo loňské a předloňské vstupenky na letošní rok. Před příchodem pandemie v Česku fungovalo na 400 hudebních festivalů, za poslední dva roky ubyly především akce lokálního charakteru.