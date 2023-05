Letní festivaly populární hudby oznamují hlavní hvězdy a doprovodné programy

Festival Rock for People 15. června 2022 na letišti v Hradci Králové.

Festival Rock for People 15. června 2022 na letišti v Hradci Králové. ČTK/Taneček David

Praha - Organizátoři letních festivalů populární hudby oznamují hlavní hvězdy a doprovodné programy, které se staly pevnou součástí jejich akcí. Nabídnou různá sportovní vyžití, dětské koutky, debaty nebo divadelní představení. V areálech návštěvníci naleznou stanová městečka, stánky s reklamními předměty kapel nebo občerstvení. Pořadatelé počítají s tím, že lidé utratí za pití a jídlo méně než v předchozích letech. Vyplynulo to z jejich vyjádření.

"Lidé, kteří se na našich koncertech starají o občerstvení, mi říkali, že doby, kdy na akci frajeři kupovali pití pro celou partu, jsou už pryč," řekl ČTK zpěvák skupiny Divokej Bill Václav Bláha.

Důvodem menšího zájmu o občerstvení jsou vysoké ceny, které zaregistrovali pořadatelé festivalů už loni. Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People, tehdy sdělil, že jde o věc, kterou oni neovlivní, protože jde o externí dodavatele. "Zdražuje všechno. Průměrně tady u nás za čtyři dny utratí tři tisíce korun. Ovšem zahraniční hudební festivaly jsou ještě mnohem dražší," uvedl.

Ceny vstupenek na festivaly se pohybují v závislosti na délku jejich trvání, na delší akce je možné zakoupit jednodenní vstupenky. Pokud si zájemci pořídili lístky už v první vlně předprodejů, ušetřili stovky korun. Například první edice vstupenek na Metronome Prague byla za 2190 korun, v současnosti třídenní vstup vyjde na 3590 korun.

Na Metronome Prague, který se 21. až 25. června uskuteční na pražském Výstavišti, zazpívá francouzská zpěvačka a skladatelka Zaz, vystoupí britské formace Jamiroquai, White Lies a Editors nebo francouzská skupina M83. Návštěvníky vedle toho zabaví podcasty, úniková hra, vyhlídkové kolo i workshopy. Doprovodný program zahrnuje také výstavy, slam poetry a je přichystaný program pro děti a mládež. Prostor dostanou i neziskové organizace.

Na festivalu Rock for People, který se bude konat 8. až 11. června v Hradci Králové, vystoupí Muse, Slipknot, The 1975 nebo americký muzikant Machine Gun Kelly. V doprovodném programu opět bude oblíbený AZ kvíz s Alešem Zbořilem nebo divadelně-taneční představení Muž z Malty v podání Dekkadancers.

Dvě velká pódia nabídne putovní festival Hrady CZ, série koncertů na osmi českých a moravských hradech začne 14. a 15. července na středočeském Točníku. Pokračovat bude na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a Bezdězu. Vedle účinkujících, jako jsou Kabát, Kryštof, No Name či Anna K., Hrady CZ spojují hudební zážitek s návštěvou jednotlivých hradních památek, karnevaly a maškarní průvody s vyhlášením nejlepších masek. Zájemci se budou moci zapojit do fotosoutěže o ceny, na sportovní fanoušky čekají hřiště v areálu festivalu.

Na festivalu Benátská! konaném 27. až 30. července v Liberci ve sportovním areálu Vesec dostanou fanoušci šanci setkat se s britským zpěvákem Chrisem Normanem. O možnost setkaní s hudebníkem známým z působení v kapele Smokie budou soutěžit na sociálních sítích.

Na akci Přehrady Fest v srpnu zahrají Wohnout, Mig 21, Horkýže slíže nebo Pokáč. Série odstartuje 4. až 5. srpna na břehu nádrže ve Vranově nad Dyjí, 11. až 12. srpna pokračuje na přehradě Seč, 19. srpna pak ve Veselských Pískovnách. Program bude mít rodinný charakter, nabídne divadla, dílničky, bubnování, workshopy, setkání s kapelami, ale především vodní sporty. Nejmenší čeká oblíbená Pigyáda s prasátkem PiGy.

Festival Trutnoff, který se letos po sedmi letech 17. až 20. srpna vrátí z Brna do domovského Trutnova, ozdobí řada vyhlášených jmen jako například Therapy?, Asian Dub Foundation nebo Laibach. Pro fanoušky legendární akce je důležitou zprávou, že se vrací do tradičního areálu Bojiště. Nabídne i různé debaty na společenská, umělecká i politická témata včetně pravidelných bohoslužeb pod širým nebem.