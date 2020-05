Letní dovolená bude podle Maase letos jiná, omezení budou všude

Berlín - Lidé se podle německého ministra zahraničí Heika Maase musí připravit na to, že letní dovolená bude výrazně jiná než ta, jakou dosud znali. Omezení je totiž kvůli koronaviru čekají všude. Maas to dnes řekl na tiskové konferenci v Berlíně po videokonferenci s deseti evropskými kolegy. Počítá s tím, že Německo v polovině června zruší celosvětové varování před cestami do zahraničí.

"Nemůžeme si dělat iluze, že se rychle vrátíme k normálu," míní Maas, podle něhož sice dovolená v zahraničí bude možná, ale jen za podmínek, za které je možné převzít zodpovědnost. "Všude budou omezení - na plážích, v restauracích, v centrech měst. Na to se člověk musí připravit a také na to, že ta dovolená bude mít jen málo společného s tou, kterou známe," vyjádřil své přesvědčení.

Šéf německé diplomacie dnes jednal s deseti kolegy ze států, do nichž Němci rádi jezdí na dovolenou, aby se společně pokusili zkoordinovat otevírání hranic. Konkrétně šlo o Španělsko, Itálii, Rakousko, Řecko, Chorvatsko, Portugalsko, Maltu, Slovinsko, Kypr a Bulharsko. Další jednání si politici naplánovali za dva týdny. Pak už by mohlo být jasnější, na jaké konkrétní podmínky cest do zahraničí se lidé musí připravit.

Podle Maase je důležité postup koordinovat, i když nakonec pravidla v různých zemích mohou být různá. Každopádně je podle něj nezbytné zajistit bezpečnost jak pro turisty, tak pro místní obyvatele. Obchodní zájmy proto musí být podřízeny zdravotním otázkám.

V Německu do 14. června platí bezprecedentní varování před cestami do celého světa. Maas počítá s tím, že se po tomto datu zruší a bude nahrazeno doporučeními a případně varováními, která se už budou týkat jen jednotlivých zemí. "Chceme krok za krokem k normálu," podotkl.