Letiště Praha podle odhadů loni snížilo ztrátu na zhruba miliardu korun

Ilustrační foto - Cestující v odletové hale pražského letiště se odbavují 18. května 2020 před letem Českých aerolinií (ČSA) do Paříže. ČSA obnovily po více než dvou měsících svůj pravidelný provoz na čtyřech linkách, jde o linky do Paříže, Frankfurtu a Amsterdamu. Další přibudou v dalších dnech. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Letiště Praha loni podle předběžných odhadů skončilo ve ztrátě přes miliardu korun, když předloni celková ztráta skupiny činila 2,3 miliardy korun. Loňský obrat letiště by se pak měl pohybovat kolem 3,2 miliardy korun, meziročně asi o dvě miliardy méně. V rozhovoru pro server e15.cz to dnes uvedl šéf pražského letiště Jiří Pos. Letiště loni odbavilo téměř 4,4 milionu cestujících, meziročně o pětinu více, stále však hluboko pod úrovní před vypuknutím pandemie koronaviru.

Před krizí v roce 2019 mělo Letiště Praha zisk přes 2,7 miliardy korun a obrat kolem 11,5 miliardy Kč. Přesná čísla hospodaření za rok 2021 bude mít firma k dispozici až za několik měsíců. Příčinou více než miliardové loňské ztráty jsou především tradičně vysoké odpisy. Provozní zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) naopak loni mírně přesáhl stamilionovou hranici a letos má narůst k jedné miliardě korun.

Situace by se podle Pose měla postupně zlepšovat, letiště však očekává ztrátu i letos. Podle současných předpokladů by měla letošní ztráta činit kolem 400 milionů korun, obrat by se pak měl zvýšit přibližně na 4,6 miliardy korun. K zisku by se podle Pose mělo letiště vrátit až v příštím roce.

"Náš optimismus vychází z jednání s leteckými společnostmi a jejich poptávky po slotech. Většina společností se vrací k předcovidovým kapacitám,“ řekl Pos. Věří, že po odeznění současné varianty covid-19 omikron se letectví od dubna vrátí k růstu.

V letním letovém řádu počítá letiště s řadou obnovených linek. Mezi nimi by měly být i po dvou letech obnovené linky do USA od aerolinek United a Delta do New Yorku. Příznivě se podle Pose vyvíjí i jednání o nových linkách do Saúdské Arábie a Kuvajtu, na podzim by se pak mohlo vrátit spojení do Soulu od Korean Air. Letiště také jedná o spuštění přímých letů z Prahy do Vietnamu, které dříve kvůli pandemii odložil dopravce Bamboo Airways.

Letiště vzhledem k nárůstu provozu chystá i několik investic. Letos i příští rok počítá s investičním limitem 1,5 miliardy korun, které půjdou hlavně na opravy a údržbu techniky.

Pražské letiště Václava Havla vloni odbavilo 4,38 milionu cestujících. V roce 2019, tedy před vypuknutím koronavirové krize, letiště odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů. V loňském roce se z Prahy létalo do 138 destinací. V letošním roce letiště očekává postupný růst provozu, vedení letiště si stanovilo cíl odbavit kolem 8,6 milionu cestujících za celý rok.