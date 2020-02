Letiště Praha má speciální brány pro přílety z Itálie

Praha - Letiště Praha ode dneška vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených novým koronavirem. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění a odkazovat je na lékařskou službu. Letiště o tom informovalo na twitteru. Na letišti v Brně se zvýší dohled u linky z Bergama. K dispozici bude lékař, zaměstnanci dostanou pomůcky.

Branami budou v Praze vystupovat pouze cestující přilétající z Itálie, pasažéři z jiných míst se k nim nedostanou. "Jde o celkem šest bran v přízemí prstu D na Terminálu 2, které jsou nejblíže východu terminálu. Cestující z Itálie tak budou soustředěni do jednoho místa. Tím se výrazně omezí pohyb cestujících z Itálie po letišti," uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Vedle zpřísněných hygienických opatření, jako je například častější desinfikace bran, a cíleného screeningu, budou pracovníci letiště cestujícím rozdávat také letáky s informacemi o postupu při zpozorování příznaků nemoci. Brány budou také vybaveny informačními tabulemi. Desinfikovány budou i autobusy, které budou cestující z Itálie přivážet k branám.

Opatření platí od půlnoci na dnešek. První letadlo z Itálie má do Prahy přiletět dnes v 11:00 z Říma, následovat bude dalších sedm letů především z Milána.

Letiště Praha je v souvislosti s šířením nákazy podle pondělních informací mluvčího Romana Pacvoně v úzkém kontaktu se zdravotnickými a hygienickými úřady a postupuje podle jejich pokynů. Pro brány, které jsou využívány pro přílety z Itálie, jsou už od víkendu nastaveny přísnější hygienické postupy, prostory se například častěji dezinfikují.

Itálie patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším destinacím, loni bylo podle statistik Letiště Praha na těchto linkách v Praze odbaveno více než 1,46 milionu cestujících. Itálie tak byla druhou nejvytíženější zemi po Velké Británii.

Kraj bude v Brně kvůli koronaviru více hlídat linky z Bergama

Na letišti v Brně se od středy zvýší nad rámec dosavadních opatření dohled u linky z italského Bergama, důvodem je to, že se v Itálii šíří koronavirus. Novinářům to dnes po zasedání krajské bezpečnostní rady řekl hejtmanův náměstek Roman Hanák (ČSSD). Podle něj bude k dispozici lékař pro cestující s možnými potížemi, zaměstnanci letiště dostanou ochranné pomůcky. Záchranná služba bude mít připravený speciální tým. Z Bergama do Brna létá jedno letadlo ve středu a druhé v neděli.

Bezpečnostní radu Jihomoravského kraje svolal kvůli situaci v Itálii, kde na koronavirus zemřelo už sedm lidí a stovky lidí jsou nakaženy, hejtman Bohumil Šimek (ANO). Jednání se zúčastnili zástupci kraje, ale také zdravotníci a další. "Projednali jsme téma koronaviru a nad rámec běžných opatření jsme se dohodli nastavit další opatření. Při přistání z Bergama bude na místě lékař, který bude schopný nabídnout pomoc a konzultaci cestujícím, kteří budou nachlazení nebo budou mít teplotu," uvedl Hanák.

Podle něj se budou projednávat další opatření, aby zaměstnanci letiště dostali ochranné pomůcky, jako jsou například roušky nebo jednorázové rukavice. "Záchranná služba bude držet v pohotovosti tým, který může případné nakažené cestující odvézt do krajských nemocnic," doplnil Hanák. Dodal, že lety z Bergama přistávají v Brně ve středu a v neděli a cestující se nesetkají s pasažéry žádných jiných letů, takže budou v odbavovacím prostoru sami. Hanák zdůraznil, že opatření jsou preventivní a není potřeba podléhat panice.