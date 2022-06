Letiště Ostrava snížilo loni svou ztrátu o 44,7 procenta na 32,6 milionu korun

Ilustrační foto - Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku začalo 9. června fungovat nové provozní středisko a řídicí věž za 133 milionů korun. Věž patří k nejmodernějším v zemi a má nejméně na 30 let zajistit poskytování bezpečných a efektivních služeb.

Ilustrační foto - Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku začalo 9. června fungovat nové provozní středisko a řídicí věž za 133 milionů korun. Věž patří k nejmodernějším v zemi a má nejméně na 30 let zajistit poskytování bezpečných a efektivních služeb. ČTK/Ramík Drahoslav

Mošnov (Novojičínsko) - Společnost Letiště Ostrava, která provozuje mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku, snížila v loňském roce svou ztrátu z předloňských 58,9 milionu korun o 26,3 milionu (44,7 procenta) na 32,6 milionu korun. Výnosy společnosti meziročně vzrostly o 59,3 milionu (29,3 procenta) na 262,2 milionu korun. Výsledky ovlivnila koronavirová pandemie, která značně omezila osobní leteckou dopravu. Vyplývá to z výroční zprávy Letiště Ostrava zveřejněné ve Sbírce listin. Vlastníkem společnosti je Moravskoslezský kraj.

"Rok 2021 byl poznamenán pandemií covidu a s ní souvisejícími restrikcemi omezujícími volný pohyb osob mezi jednotlivými státy. Snížila se tak poptávka po obchodním létání, navštěvování přátel a rodin a krátkých víkendových pobytech na minimum, což se odrazilo i na počtu odbavených cestujících," uvedl generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský. Přes nepříznivý počátek roku ale společnost dosáhla lepších výsledků, než čekala.

Mošnovské letiště loni odbavilo 137.558 cestujících, což bylo o 99.849 lidí více než předloni. Nárůst představoval 265 procent. Oproti roku 2019, kdy letiště odbavilo přes 323.000 lidí, ale bylo loni cestujících o 57 procent méně. Důvodem bylo zejména ukončení provozu linky do Prahy a přerušení provozu linek do Varšavy a Londýna.

"Naopak díky úspěšné strategii letiště zaměřit se na nákladní přepravu jsme využili celosvětový nárůst poptávky internetových obchodů a v oblasti carga jsme rostli nevídaným tempem," uvedl ředitel. Množství přepraveného nákladu stouplo letišti meziročně o 28 procent na 18.225 tun, což bylo dosud nejvíce.

Největší část výnosů letiště tvořily tržby za jeho služby. Meziročně stouply o 53,6 milionu (46,2 procenta) na 169,7 milionu korun. V tržbách se významně projevilo mimo jiné dlouhodobé parkování letadel, která byla kvůli poklesu poptávky po letecké dopravě dočasně odstavená z provozu.

"Výnosově nosným segmentem jsou již tradičně charterové lety. Vývoj výnosů v tomto segmentu byl příjemným překvapením. Skutečnost předčila plánovaná očekávání," uvedla společnost. Letní sezona byla podle ředitele solidní a turistům nabídlo letiště 13 dovolenkových destinací.

"Během covidové pandemie jsme přešli na krizový management, soustředili jsme se na snižování nákladů, udržení plné zaměstnanosti a omezení nákladů," uvedl Radkovský. Letiště má přibližně 200 zaměstnanců.

Z Mošnova nyní létají pravidelné linky do Londýna a Varšavy. Přes letní sezonu nabízí ostravské letiště také lety do 16 destinací v Řecku, Egyptě, Bulharsku, Tunisku, Turecku a Španělsku. Z letiště létají rovněž pravidelné nákladní spoje do Německa a Asie.

Vývoj výsledků Letiště Ostrava:

2018 2019 2020 2021 Počet odbavených cestujících 377.936 323.320 37.709 137.558 Množství přepraveného nákladu (v tunách) 5448 8392 14.228 18.225 Výnosy (v tisících Kč) 270.534 287.912 202.864 262.212 Hospodářský výsledek (v tisících Kč) -8202 -4943 -58.930 -32.593

Zdroj: Letiště Ostrava