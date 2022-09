Letiště Líně, kde by mohla stát gigafactory, armáda potřebuje, uvedly zdroje ČTK

Líně (Plzeňsko) - Téměř čtyřsethektarové letiště Líně u Plzně, kde má podle rozhodnutí vlády vzniknout strategický podnikatelský park (SPP), by mělo nadále sloužit jako záložní strategický i rozvojový prostor pro české vojáky. ČTK to dnes sdělil dobře informovaný zdroj. Armáda ministerstvu obrany podle zdroje ČTK sdělila, že záložní plochu, kde má základnu své letecké záchranné služby (LZS), potřebuje a s letištěm ve svých plánech počítá. Armáda ČR i ministerstvo obrany ČTK sdělily, že jejich materiál je neveřejný. Zájem armády zachovat letiště potvrdily také okolní obce, které tam mají pozemky a protestují proti gigafactory.

Ve strategickém parku má vzniknout továrna na výrobu baterií do elektroaut, tzv. gigafactory, kterou plánují ve střední Evropě zejména německý Volkswagen, ale také jihokorejské LG. Proti těmto plánům, které počítaly až se 4500 zaměstnanci a hovořilo se o rušení přistávací dráhy a přesunu LZS, se postavily okolní obce i město Plzeň, aerokluby, piloti, ale i třeba ředitel fakultní nemocnice. Plzeňský kraj, na nějž měla být podle usnesení vlády z 27. července celá plocha převedena, se vznikem SPP souhlasil, ale koncem srpna odmítl možný vznik ubytoven pro tisíce dělníků a chce také, aby byla zachována letová dráha pro případ nutnosti a letecká záchranka.

Vlastimila Cyprisová z kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR odkázala ČTK na ministerstvo obrany. "Informace vám bohužel poskytnout nemohu; 31. srpen byl deadline pro dílčí analýzu, nikoli pro projednání na vládě. Materiál je navíc neveřejný. Předkladatelem návrhu je ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)," sdělila ČTK mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková. Vyjádření MPO ČTK zjišťuje.

"Armáda dala negativní stanovisko, ale nemohu to říct, protože dokument je v režimu přísně tajné. Řekla, že letiště potřebuje a že je strategické i pro její rozvoj," uvedl zdroj. V usnesení vlády o vzniku SPP je podle zdroje napsáno, že armáda musela do 31. srpna vyjádřit, jestli letiště chce. Už to řekla, ale ministerstvo obrany žádný termín nemá a může se vyjádřit třeba až za dlouho, řekl zdroj.

Negativní stanovisko armády ke vzniku SPP potvrdili ČTK také starostové pěti okolních obcí. Dodali ale, že ještě není vyhráno, protože náměstek ministerstva obrany stanovisko armády upravil. "Zatím je v režimu tajné a je na vládě. Bude se projednávat až po volbách, protože MPO jako předkladatel to dřív neotevře. Po volbách počítají s tím, že začnou objíždět území," řekl ČTK jeden ze starostů. Obce se obávají toho, že ministerstvo obrany stanovisko armády přeformulovalo. "Armáda už k původnímu návrhu usnesení vlády dala zamítavé stanovisko, náčelník generálního štábu napsal, že by se návrh SPP vůbec neměl na vládu dostat," uvedl zdroj z obcí.

"Pokud by to byla pravda, tak to rozhodnutí armády naprosto respektujeme. Od začátku jsme říkali, že je potřeba počkat na vyjádření armády, zda plochu vnímá, nebo nevnímá jako strategickou. A pokud tam plánuje nějaký rozvoj a Plzeňský kraj tomu bude moci být nápomocen, tak jsme připraveni," uvedl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Očekává, že ministerstvo obrany v dohledné době řekne, jak se armáda vyjádřila a jestli ji podporuje, nebo ne.

"Mluvím za pět obcí a většinový názor starostů je, že kdyby to celé bylo les, louky a příroda, tak je to pro lidi tady to nejlepší. Nicméně to letiště tam je, je tam legálně a nejsme blázni, abychom věřili, že se ho v této době úplně zbavíme. A ani nás to nepálí. A pořád to, že tam jsou letci, tak je to obrana proti přílivu agenturních zaměstnanců," dodal starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany). Negativní vyjádření armády je podle něj potvrzením dosavadního stavu, protože už to dříve považovala za potřebný majetek.

Pokud se podle něj informace o zamítavém verdiktu armády potvrdí, je to jenom část řešení problému. "Pro nás je to pořád další úkol, jak pokračovat v tom, že zmizí hrozba průmyslové zóny jednou provždy. A samozřejmě platí naše stanovisko z roku 2002, že si tam představujeme jen soukromé letiště pro denní provoz," uvedl Sobotka. Stabilní základna pro nové americké stíhačky, která se v médiích diskutuje, je podle něj nesmysl, protože letiště ty parametry nemá a jeho přebudování pro stálou základnu F-35 je nemožné. "Ale kdyby ta snaha byla, tak ji také nepodpoříme," uvedl. Nouzové a záložní letiště pro případ války ale starostové chápou.

Podle šéfa krajského odboru regionálního rozvoje Miloslava Michalce zpracovává kraj aktualizaci zásad územního rozvoje (ZUR), reagoval tím na vládní informace o tom, že ministerstvo obrany letiště nechce. "Do ZUR potřebujeme vyjádření armády k letišti a zatím nemáme žádné," uvedl. Teprve pak může kraj v práci pokračovat. Pokud Armáda ČR řekne, že tam chce mít své vojáky a že budou letiště využívat, tak území kraj ze ZUR vyjme a bude to letiště jako dřív. "Teď tam armáda nelétá, tak je to zatím jako zóna," dodal.