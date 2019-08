Letiště Hongkong obnovilo provoz; Čína plísní násilné aktivisty

Hongkong - Letiště v Hongkongu dnes obnovilo provoz, v předchozích dvou dnech muselo kvůli protestům většinu odletů zrušit. Protivládní demonstranti zde protestovali pět dní v kuse, v pondělí večer se střetli s policií, napsala agentura Reuters. Podle čínského státního úřadu pro záležitosti Hongkongu a Macaa se násilí páchané protivládními aktivisty "nijak neliší od násilí teroristů". Agentura AP uvedla, že satelitní snímky ukazují pohyb čínské polovojenské policie na hranicích města s kontinentální Čínou.

Na letišti do dnešního rána místního času přetrvaly tři desítky protestujících, pro které správa letiště vyčlenila dvě zóny. Demonstrace jinde než na určeném místě již soud předběžně zakázal.

Policie odsoudila násilnosti manifestantů a uvedla, že velká skupina z nich "obtěžovala a napadla jednoho turistu a jednoho novináře" čínského státního listu Global Times. Zatímco mu demonstranti zavazovali ruce, křičel, že podporuje hongkongskou policii, uvedl místní list South China Morning Post. Několik aktivistů uvedlo, že dalšího z mužů považovali za čínského tajného agenta.

V úterý policie nasadila na letišti proti tisícovkám černě oděných manifestantů pepřový sprej a bila je obušky, zadrženo bylo pět lidí.

Čínský státní úřad pro záležitosti Hongkongu a Macaa se sídlem v Pekingu dnes uvedl, že extrémní násilí musí být v souladu se zákonem tvrdě potrestáno. Úřad zároveň odsoudil "téměř teroristické zločiny", včetně několika incidentů napadení civilistů a členů policie.

Podle satelitních snímků se ve městě Šen-čen, které s Hongkongem sousedí, shromažďují příslušníci čínské polovojenské ozbrojené policie. Podle některých se jedná o manifestaci síly, čínská státní média ovšem uvedla, že jde pouze o předem plánovaná cvičení, která s demonstracemi nesouvisí. K pohybu bezpečnostních složek na hranicích města se vyjádřil na twitteru i americký prezident Donald Trump, podle kterého jejich přítomnost potvrdily americké tajné služby.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému.