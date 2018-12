Londýn/Praha - Druhé nejrušnější letiště v Británii kvůli opakovanému výskytu neznámých dronů v areálu s největší pravděpodobností zůstane ochromené nejméně do pátečního rána. Výkonný ředitel letiště, které se nachází jižně od Londýna, řekl, že uzavírku způsobila "velmi cílená" činnost s úmyslem co nejvíce narušit provoz před vánočními svátky. Problémy začaly ve středu pozdě večer a dnes se na Gatwicku vůbec nelétalo. Drony se prý objeví pokaždé, když se letiště pokusí provoz obnovit.

"Tohle je velmi cílená činnost, která byla vymyšlena tak, aby uzavřela letiště a přinesla v období před Vánocemi maximální narušení (provozu)," citovala Stewarta Wingatea televize Sky News. Šéf letiště se všem zasaženým pasažérům omluvil, doufá však, že lidé mají pochopení pro upřednostňování bezpečnosti před vším ostatním.

"Bohužel, stále nejsme v pozici, kdy bychom mohli říci, kdy bude opět bezpečné letiště otevřít. Uděláme to, jakmile to vědět budeme," dodal Wingate. Letiště podle něj úzce spolupracuje s policií a bezpečnostními složkami na vyřešení problému. Na pomoc už byla povolána i armáda.

Uzavírka začala ve středu pozdě večer, když byly nad letištní plochou dva drony spatřeny poprvé. To se opakovalo nad ránem, následně kolem oběda a také později odpoledne. Zpravodaj Sky News uvedl, že dron se objeví "pokaždé, když se letiště pokusí otevřít ranvej". Letiště v posledním prohlášení uvedlo, že očekává pokračování problémů i v pátek. Evropská agentura pro řízení letového provozu Eurocontrol večer uváděla jako nejbližší možný čas obnovení povozu pátek 07:00 SEČ.

Úřady celý den intenzivně pátrají po pilotovi či pilotech problémových dronů. Místním policejním sborům přitom podle britského ministra dopravy Chrise Graylinga pomáhá i londýnská policie a protiteroristická policie, ačkoli teroristickému motivu dnešních událostí zatím nic nenasvědčuje. "Vždy, když máme pocit, že jsme blízko pachateli, tak dron zmizí. Když pak chceme letiště znovu otevřít, zase se objeví," řekl agentuře AP Justin Burtenshaw z policie hrabství Sussex.

Aerolinky už zrušily naprostou většinu ze 760 letů, které dnes měly z Gatwicku odletět nebo zde přistát. Některé přílety byly přesměrovány do jiných destinací v Británii, případně i do Francie nebo Nizozemska. Vláda kvůli hrozícím zácpám na ostatních londýnských letištích pozastavila zákaz nočního létání. Uzavírka už zasáhla 102.000 pasažérů, přičemž deník The Guardian píše, že pátek by kvůli blížícím se vánočním svátkům mohl být vůbec nejrušnějším dnem roku.

Kvůli problémům na letišti jižně od Londýna byl dnes zrušen i jeden let do Prahy s přistáním v poledne, další dva s původními časy příletů 17:15 a 20:55 byly v podvečerních hodinách na webu pražského letiště vedeny jako zpožděné. Mluvčí letiště Roman Pacvoň ČTK informoval ještě o jednom zpožděném odletu.