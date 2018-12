Londýn - Provoz na druhém nejrušnějším letišti v Británii zůstává zastaven, protože se nad ním objevily drony. Všechny spoje z letiště Gatwick jižně od Londýna byly zrušeny, což v období před vánočními svátky způsobilo problémy desítkám tisíc lidí. Podle ředitele provozu letiště potrvá několik dnů, než se provoz vrátí k normálu. Zrušen byl i jeden let do Prahy s přistáním v poledne, řekl ČTK mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň a vyzval cestující, aby sledovali internetové stránky letiště, případně svého dopravce.

Dnes mělo na Gatwicku přistát nebo z něj odletět 760 letounů převážejících 110.000 cestujících. Uzavírka začala pozdě večer ve středu, kdy byly nad letištní plochou spatřeny dva drony. To se pak opakovalo dnes nad ránem i v časných odpoledních hodinách SEČ, informuje na svých internetových stránkách britská BBC.

Po tom, kdo drony řídí, pátrá policie. Nejde podle ní o teroristický čin. Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové upozornil, že za ohrožování letounu hrozí podle zákona až pětileté vězení. Ředitel provozu letiště Chris Woodroofe uvedl, že policie nechce, aby byly drony sestřeleny kvůli nebezpečí, jaké představují zbloudilé střely.

Letadla mířící na přistání v Gatwicku byla přesměrována jinam v Británii, případně i do Francie nebo Nizozemska. "Člověk by si dokázal představit, že bezpečnostní opatření pro takové případy budou lepší," řekla BBC Kasia Jaworská, která se svým přítelem letěla ze skotského Glasgowa na Gatwick. Jejich let byl ale přesměrován na další letiště poblíž Londýna, Luton. Je podle ní "divné", že dva drony způsobily uzavírku letiště. Jiní lidé na dlouhé hodiny uvízli v letadlech čekajících na rozhodnutí, kam budou přesměrována. Někteří zaměstnanci letiště Gatwick se sešli s dětmi, jimž uzavírka překřížila cestovatelské plány, aby si dlouhou chvíli zpestřili zpěvem vánočních koled.

Gatwick, který leží asi 50 kilometrů jižně od Londýna, denně obslouží více než 100.000 cestujících. V posledních letech se několikrát objevily zprávy o tom, že neznámé drony jen těsně minuly přistávající dopravní letadla. Podle britských předpisů nesmějí drony létat ve vzdálenosti jednoho kilometru od letiště.

Na pražském letišti zkomplikoval dron provoz například loni v září. Letadla musela být kvůli amatérskému dronu přesunuta na záložní dráhu, pro cestující to ale nepředstavovalo výraznější komplikace. Podobné situace jsou ale podle mluvčího spíše výjimečné. "Nepamatujeme případ, kdy by kvůli dronu musel být uzavřený provoz letiště. Takový případ se v Praze nestal," řekl.

Většina majitelů dronů totiž ochranné pásmo v okolí pražského letiště dodržuje. Ochranné pásmo letišť sahá do vzdálenosti 5,5 kilometru od takzvaného vztažného bodu letiště, který si lze představit jako střed letiště. Obecně platí, že při okrajích zmíněného zhruba pětikilometrového pásma od letiště mohou být stroje lehčí než kilogram provozovány při zemi do výšky 100 metrů. Hranici 300 metrů nad zemí přitom nesmí podle pravidel majitel dronu překročit nikdy, pokud k tomu nemá povolení letových dispečerů, případně provozovatele letiště. Zároveň musí své zařízení řídit pouze na vizuální vzdálenost tak, aby mohl bezpečně zabránit kolizi s jinými létajícími prostředky.