Leteckými sportovci roku jsou parašutisté Kříž, Šorf, Gečnuk, Tábor a Chládek

Roudnice nad Labem (Litoměřicko) - Nejlepšími sportovci Aeroklubu České republiky za rok 2022 byli dnes na roudnickém letišti vyhlášeni parašutisté Miloslav Kříž, Oldřich Šorf, Jiří Gečnuk, Hynek Tábor a Petr Chládek. Tým loni potřetí za sebou vyhrál mistrovství světa v přesnosti přistání i kombinaci, což je historický unikát.

"Děkuji za všechno to zabezpečení, počínaje od nejvyšších míst - Dukly Praha, až po nejmenší techniky," řekl při vyhlášení Gečnuk. Respekt vítězům vyjádřil i zvolený prezident Petr Pavel, který parašutistům předal cenu a zmínil charakteristickou skromnost pro letecký sport. "Je možná škoda, že tím, že to nejsou profilové sporty jako fotbal, hokej, tenis, tak se jim nedostává tolik pozornosti. Ale platí pro ně jistou parafrází už to, co řekl Winston Churchill o našich letcích za druhé světové války, a sice, že asi nikdy v historii tak malá hrstka lidí neudělala tolik pro tak mnoho. Tady je to taky hrstka lidí a pro nás všechny udělali obrovské renomé ve světě," uvedl Pavel.

Dalšími oceněnými sportovci byli týmoví mistři světa Jan Adam, Adam Klenka a Oliver Adamy, kteří se věnují bezmotorové letecké akrobacii. Třetí cenu získala Tereza Vosejpková, první žena, reprezentantka České republiky, která získala evropský nebo světový titul v kategorii volných modelů F1A.

Úspěšný loni byl i mistr světa Marek Velát. Jeho oborem je přesné létání a letecká rally. Na pátém místě byli za bezmotorové létání oceněni Petr Krejčiřík a Ivan Novák. Loni získali zlatou medaili v plachtění ve dvacetimetrové třídě.

Následující oceněná místa obsadili letecký modelář Ivo Bratršovský, bezmotorový akrobat Oliver Adamy, indoor skydiving tým Sabina Cioleková, Karolína Henková, Viktoria Nováková, Adéla Amel Veselá, modelář Tomáš Ciniburk, pilot a navigátor letecké rally Lukáš Běhounek a Kryštof Bobek.

Diplom za celoživotní přínos sportovnímu letectví obdržela česká reprezentantka v plachtění Jana Vepřeková. Učitelka ze Dvora Králové nad Labem je držitelkou deseti medailí z mistrovství a Evropy. Členkou české reprezentace byla 41 let, minulý rok reprezentační kariéru ukončila.

Aeroklub ČR je zástupcem deseti sportů v mezinárodní letecké federaci FAI. Akrobacii, plachtění, parašutismus a všeobecné letectví přímo organizuje, další administrativně zastřešuje ve vztahu k FAI.