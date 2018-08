Seattle (USA) - Letiště v západoamerickém Seattlu muselo přerušit provoz kvůli incidentu, při němž jeden ze zaměstnanců letiště bez povolení odstartoval s letadlem. Armáda za ním vyslala stíhačky, úřady ale záhy oznámily, že se letadlo zřítilo. Nikdo jiný na palubě nebyl, uvedla místní média. Incident se stal v pátek večer místního času (v sobotu brzy ráno SELČ).

Šerif okresu Pierce ve státě Washington oznámil, že nejde o terorismus, ale o sebevražedný čin. Potvrdil také, že letadlo spadlo.

"Ukradené letadlo (společnosti) Horizon se zřítilo na ostrov Ketron," uvedl úřad šerifa Paula Pastora. Za letadlem se podle něj po nepovoleném startu vydaly dva stíhací letouny F-15, havárii stroje ale nezavinily.

Letiště v Seattlu oznámilo, že stroj spadl na blízký ostrov v Pugetově zálivu. Letadlo Q-400 patřilo společnosti Horizon Air, která je součástí skupiny Alaska Air Group. Stroj má kapacitu 76 míst.

Pastor na tiskové konferenci řekl, že letadlo spadlo na ostrov Ketron, kde žije asi 20 lidí. Po pádu se vzňalo, žádní zranění na zemi ale nejsou hlášeni. Podle Pastora letadlo pilotoval devětadvacetiletý zaměstnanec společnosti Horizon Air, který patrně zemřel. Zástupkyně této letecké společnosti Constance von Muehlenová potvrdila, že za incidentem je zaměstnanec firmy a že nikdo jiný na palubě nebyl. Pobřežní stráž k ostrovu vyslala loď.

S mechanikem před pádem letadla mluvil dispečer z řídící věže a oslovoval ho jménem, Rich nebo Richard. Muž podle serveru listu The Seattle Times odpovídal nevyrovnaně, někdy rozrušeně. Měl prý starosti s palivem. "Jsem na 2100 (librách, 952 kilogramech), začal jsem na třiceti a něco... nevím jaká je spotřeba při startu, ale spaluje se to rychleji, než jsme čekal," stačil říci.

Dispečer mu odpovídal v klidu a snažil se ho přimět k přistání. "Napravo, asi míli od tebe je ranvej. Je to McChord (vojenské letiště)," řekl mu. Na to mechanik reagoval rozrušeně. "Ti chlapi mě roznesou, když se tam pokusím přistát. Mohl bych tam něco taky zničit. Nechci to udělat, asi mají něco protiletadlového," řekl muž.

Po ujištění, že mu nic nehrozí, řekl, že ještě není "připraven na přistání" a že se musí přestat dívat na ukazatel paliva, protože rychle ubývá. Dispečer se ho snažil přimět k obratu doleva a uklidnit ho. "Za tohle je asi doživotí, co?" ptal se muž v letadle. "Mnoha lidem na mně záleží, budou zklamaní, že jsem to udělal," řekl. V poslední výměně slov měl strach o jeden z motorů, který podle něj vynechával. "Dobře Richi, jestli můžeš, drž to letadlo nad vodou. Udrž ho pěkně nízko," řekl mu dispečer.

Svědek události Bryan Sichley řekl, že viděl letadlo doprovázené dvěma stíhačkami, jak padá přídí k zemi.

Incident trval asi 90 minut a letiště Sea-Tac obnovilo provoz zhruba o půl desáté večer místního času (dnes 06:30 SELČ).