Leteckého cvičení Ample Strike se zúčastní až 700 vojáků

Praha - Jednoho z největších letošních vojenských cvičení na území České republiky Ample Strike 2020 se zúčastní asi 700 českých a spojeneckých vojáků. Letecké cvičení je zaměřeno na sladění činnosti předsunutých leteckých návodčích s osádkami letounů i vrtulníků a veliteli pozemních jednotek. Spojené státy do cvičení vyšlou například strategický bombardér B-52 nebo bezpilotní letoun MQ-9 Reaper, české letectvo se zapojí stíhacími gripeny či bojovými vrtulníky Mi-24, Němci budou cvičit se stroji Eurofighter či Tornado. ČTK to dnes sdělil Tomáš Maruščák z tiskového oddělení generálního štábu.

Cvičení začne 31. srpna, trvat bude do 19. září. Nejintenzivnější výcvik je naplánován na pracovní dny od 7. do 18. září. Kromě České republiky plánuje účast na cvičení dalších šest armád aliančních zemí, a to Estonsko, Litva, Maďarsko, Německo, Slovensko a Spojené státy. Téměř 500 českých vojáků by mělo doplnit až 200 jejich zahraničních kolegů.

Cvičení je zaměřeno na sladění činnosti předsunutých leteckých návodčích s osádkami letounů i vrtulníků a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí. Předsunutí letečtí návodčí patří mezi elitní vojáky, kteří často působí v utajení za nepřátelskými liniemi. Piloty pak navádějí na cíl.

"Nedílnou součástí cvičení je také prověření schopností hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám, takzvaný Host Nation Support," uvedl Maruščák. Piloti letounů Jas-39 Gripen si navíc procvičí schopnosti doplňování paliva za letu.

Vojáci budou využívat vojenský výcvikový prostor Boletice, letiště Bechyně, 22. základnu vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 21. základnu taktického letectva Čáslav, Správu letiště Pardubice a 26. pluk velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav.

Z letecké techniky se kromě českých vrtulníků Mi-24 a Mi-171Š, letounů Jas-39 Gripen a L-159 Alca zúčastní také německé letouny Eurofighter, Tornado, Learjet a PC-9B nebo slovenský vrtulník Mi-17. Spojené státy přislíbily účast se strategickým bombardérem B-52, s letouny zajišťujícími doplňování paliva ve vzduchu KC-135 a bezpilotním letounem MQ-9 Reaper.