Letecké muzeum v Kunovicích slavnostně odhalí zrenovovanou stíhačku MiG-21

Kunovice (Uherskohradišťsko) - Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku příští týden slavnostně odhalí zrenovovanou stíhačku MiG-21. Takzvaná šedivka do něj loni zamířila z Technického muzea v Brně výměnou za dopravní letoun L-410. Práci na obnově stroje se muzejníci věnovali několik měsíců. Odhalení stíhacího letounu se uskuteční v úterý 29. června v 15:00, sdělil dnes ČTK ředitel muzea Martin Hrabec.

Fotogalerie

"Chtěli jsme letadlu navrátit podobu, v jaké létalo na začátku 90. let, kdy skončila jeho aktivní služba u armády, a věřím, že se nám to povedlo," uvedl Hrabec.

Jeden MiG-21 už v kunovickém muzeu je, podle Hrabce ale patří mezi první verze ikonického letounu. "Šedivky byly naopak nejmodernější verzí, kterou československé letectvo provozovalo, a několik z nich u nás po částečné modernizaci létalo až do roku 2005, kdy je nahradily Gripeny. Naši návštěvníci tak získají skvělou příležitost prohlédnout si, jak se ‚jednadvacítka’ během let proměnila," doplnil ředitel.

Muzeu s renovací letounu pomohly společnosti leteckého průmyslu, jejichž zástupci se slavnostního odhalení zúčastní. Potřebné zázemí poskytla muzejníkům firma Aircraft Industries, od státního podniku LOM Praha získali originální trysku, která byla podle Hrabce posledním velkým dílem, jenž k dokončení obnovy letadla chyběl.

Šedivky byly posledními stroji MiG-21 MF dodanými do Československa, své jméno získaly díky charakteristickému světle šedému zbarvení. Letoun, který se stane novou součástí kunovické expozice, byl vyroben v leteckém závodu v Gorkém, dnes Nižném Novgorodu, v září roku 1975. Ještě téhož roku byl dodán do Československa. "Nejdříve sloužil v Českých Budějovicích, odkud byl v červenci roku 1989 přesunut na základnu v Brně a o něco později pak do Náměště nad Oslavou, Mošnova a Přerova. Vyřazen z armády byl v listopadu 1993 v Plzni," uvedl Hrabec.

Letecké muzeum v Kunovicích loni navštívilo okolo 35.000 lidí. Vinou protiepidemických opatření to bylo o 10.000 až 12.000 návštěvníků méně, než je dlouhodobý průměr. Muzeum vzniklo v roce 1970, své první letadlo vystavilo o čtyři roky později. Zaměřuje se na letadla československé a české výroby a na stroje, které působily v rámci československého a českého letectva.