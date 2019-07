Letec ze Champs-Élysées se pokusí na flyboardu překonat La Manche

Paříž - Sto deset let poté, co francouzský letec Louis Blériot jako první letadlem přeletěl kanál La Manche, se průliv pokusí ve čtvrtek překonat jeho krajan Franky Zapata na vznášedle zvaném flyboard. Letem na tomto futuristickém zařízení zaujal už 14. července při tradiční vojenské přehlídce v Paříži. V úterý dostal Zapata pro svůj kousek povolení úřadů. On sám si ale podle francouzského tisku dává jen 30procentní šanci na úspěch.

Stroj Flyboard Air je podobný dronu a je vybavený několika motory. Pilot na něm během letu stojí. Čtyřicetiletý Marseillan o zařízení tvrdí, že vyniká rychlostí a obratností a že v případě ztráty jednoho motoru ostatní pohonné jednotky výpadek snadno vyrovnají. Současná verze flyboardu umožňuje vynést až stokilogramového pilota do výšky 150 metrů, rychlost letu pak dosahuje až 140 kilometrů v hodině.

Délka letu, než se spotřebuje palivo v podobě kerosinu, nyní dosahuje deseti minut.

Profesionální letec Zapata se málem musel svého pokusu vzdát, protože úřady mu původně nakloněny nebyly. Argumentovaly "nebezpečností" oblasti a hustotou provozu v Lamanšském průlivu, napsal deník Le Parisien.

"Letec ze Champs-Élysées" má odstartovat ve 13:00 SELČ z pláže Sangatte v departementu Pas-de-Calais a přistát v okolí anglického Doveru. Přesné místo ale jeho tým tají. Pětatřicetikilometrovou vzdálenost mezi břehy má překonat za 20 minut.

Sám Zapata, který je mistrem světa a Evropy v jízdě na vodním skútru, ale v jednom z dřívějších rozhovorů připustil, že úspěch akce není zaručen. "Mám 30procentní šanci, že se mi to podaří," uvedl Zapata, který flyboard vymyslel. "14. července to bylo jednoduché, ve vzduchu jsem byl jen chvíli a pak jsem se vrátil. Využil jsem tři procenta kapacity stroje, ale při přeletu La Manche využiju 99,9 procenta," dodal.

Flyboard bude muset během letu dotankovat, pravděpodobně v britských vodách po překonání 17,5 kilometru. Může tak učinit na doprovodné lodi, což by ale znamenalo, že svůj let bude muset přerušit. Druhá možnost je doplnění kerosinu do batohu během letu z lodi ve výšce tří metrů nad ní prostřednictvím tyče. To by zabralo asi minutu, uvedl deník Le Figaro.