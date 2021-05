Letci z Náměště nad Oslavou představili novou kamufláž bojového vrtulníku

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Vojenští letci z Náměště nad Oslavou na Třebíčsku dnes představili novou kamufláž vrtulníku Mi-24/35. Byla vytvořená u příležitosti 60. výročí vzniku Asociace tygřích letek NATO. Nátěr bojového vrtulníku je věnován 311. československé bombardovací peruti RAF. Byla to zřejmě jedna z posledních vizuálních proměn, u nového typu vrtulníků, které bude mít armáda k dispozici do dvou let, zřejmě nebude možné individuální kamufláže provádět, řekl ČTK velitel náměšťské základny Rudolf Straka.

"Ze začátku to nebude možné, v tom záručním období to vůbec nepřipadá v úvahu. Jestli se později bude vázat na typ kamufláže a nátěru, jestli jde o nějakou speciální barvu, to teď bohužel nevím. Jsou to i restrikce v jiných státech, kde používají i stíhací techniku a kde si nemůžou dovolit celý letoun nebo vrtulník přemalovat třeba právě kvůli speciálním nátěrům. V takovémto rozsahu je to jedna z posledních maleb u vrtulníkového letectva," řekl Straka.

Vrtulník má na bocích vyobrazeny letouny Vickers Wellington a Consolidated B-24 Liberator, jimiž byla 311. peruť vyzbrojena. "Hvězdičky, které jsou tam vyobrazeny, odkazují na padlé letce. Je jich tam 247," řekl velitel 221. tygří vrtulníkové letky Miroslav Šajban.

Náměšťská 221. vrtulníková letka je od roku 2002 členem Asociace tygřích letek NATO a účastní se mezinárodního cvičení Tiger Meet. Jednou z tradic cvičení je soutěž o nejlepší výzdobu letecké techniky tygřími motivy. Náměšťští piloti už vyhráli třikrát: v roce 2004 v Německu s motivem tygra drásajícího se z boku vrtulníku 0705, o rok později v Turecku s černo-modrým vrtulníkem 7353 a v roce 2016 ve Španělsku s vrtulníkem 3366. Nástřik vrtulníku je dočasný a s takovým strojem se nepočítá do bojového nasazení.

Setkání tygří letky je každoroční. Účast na letošním v Portugalsku překazila pandemie covidu-19. "Opatření byla taková, že nám nebylo umožněno tam letět, stejně jako minulý rok," řekl Šajban. V září se chystá u příležitosti výročí vzniku další setkání v Belgii.

Náměšťská vrtulníková základna, která vznikla v roce 2013 sloučením původní základny v Náměšti se základnou v Přerově, má dvě samostatné letky. Podle Straky má dohromady přes 30 vrtulníků včetně 17 bitevních vrtulníků Mi-24/35.

Do dvou let by měla mít česká armáda k dispozici americké bojové i víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. Prozatím mají čeští vojáci k dispozici většinou stroje ruské výroby řady Mi.