Letci z celé ČR se sejdou v Plzni na protest proti továrně VW v Líních

Plzeň - Český svaz letectví svolal na dnešek do Plzně protest proti zvažovanému rušení záložního armádního letiště Líně za Plzní. Na 14:00 pozval na náměstí T. G. Masaryka piloty, mechaniky, pracovníky letišť i občany z celé ČR. Odmítá zánik letiště kvůli zvažované stavbě továrny Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů. Výzvu zveřejnil svaz na webu. První demonstrace svazu se konala 15. listopadu přímo na letišti, kde se sešly stovky lidí a promluvilo asi 20 řečníků.

Obce v okolí letiště se projektu obávají. Plzeň rušení letiště odmítá, stejně jako piloti a letecké školy. Vláda podle dřívějších vyjádření ministrů považuje případnou investici VW za 120 miliard korun za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu, který vytváří desetinu hrubého domácího produktu země a čtvrtinu exportu. Podle nedávného vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) by továrna na baterie do elektroaut v Líních zásadně pomohla ekonomické budoucnosti ČR.

"Nikdo kompetentní z vlády do dnešního dne nenavázal kontakt s vedením Českého svazu letectví, jak znělo poselství ze shromáždění dne 15. 11. 2022," uvedl ve výzvě svazu letectví jeho předseda Václav Vašek. Výzva varuje před údajně nezodpovědným záměrem vlády zlikvidovat významné letiště v cizím zájmu. Letiště podle vedení svazu reprezentuje pro celý region na západ od Prahy významnou ekonomickou a bezpečnostní lokalitu.

Gigafactory, která by měla začít vyrábět v roce 2027, by zaměstnala do roku 2032 až 4000 lidí. Obce se projektu obávají. Síkela slíbil, že ministerstva budou s obcemi intenzivně jednat. Kdyby projekt zasáhl také do jejich pozemků, stát nabídne takové řešení, aby obce byly spokojené s tím, že státu pozemky prodají, řekl. VW se měl vyjádřit, zda zvolí Líně nebo lokality v Polsku, Slovensku či Maďarsku, do konce letošního roku. Ve čtvrtek ale oznámil, že rozhodnutí o tom, kde továrnu postaví, odkládá o několik měsíců. Vinou současné energetické krize není podle koncernu třeba jednat okamžitě.