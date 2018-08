Cheb - Lípu srdčitou jako symbol české státnosti vysadili dnes letci z Aviatického sdružení Bohemia na letišti v Chebu. Chtěli tak připomenout osobnosti čs. letectví, které bojovaly za československou i českou svobodu ve všech válečných konfliktech v uplynulých 100 letech. V rámci akce nazvané Lípy z nebe letci ze sdružení přeletí ve strojích československé výroby 1000 mil nad územím Česka a Slovenka, lípy vysadí i na dalších letištích, řekl ČTK pilot a jeden z členů spolku Miroslav Petrů.

"Letiště v Chebu je nejstarší naše vojenské letiště. Byla tu střelba, letiště bylo dobýváno a má zkrátka velkou historickou váhu. Z toho důvodu jsme si řekli, že jeden ze stromů musíme vysadit právě tady. A pak se zrodila myšlenka, že bychom mohli navštívit i další, méně známá letiště a pokračovat s tím po celém bývalém Československu," řekl Petrů.

Do Chebu dnes v poledne přiletělo sedm letounů výhradně československé konstrukce i výroby. Nejstarší z letadel je model M1 Sokol, navržený ještě za druhé světové války a vyrobený v roce 1947 v Chocni. "Je to velmi rychlý, ekonomický letoun. Létá 260 kilometrů za hodinu. Je to třísedadlový letoun na celodřevené konstrukci," popsal Petrů.

Svůj let zahájili letci dnes ráno ve Vodochodech a pokračovali do Chebu přes Mladou Boleslav. Z Chebu následně pokračovali do Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy a Brna, cestu dnes zakončí v Kunovicích. V dalších dnech zavítají například do Košic, Prešova, Popradu a dalších měst, celý projekt zakončí 1. září na leteckém dni v Hradci Králové.