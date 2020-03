Letadlo z Tokia vyrazilo pro olympijský oheň bez delegace

Letadlo v barvách olympijských her v Tokiu odstartovalo 18. března 2020 z Japonska a zamířilo do Atén k vyzvednutí olympijského ohně.

Tokio - Letadlo v barvách olympijských her v Tokiu dnes odstartovalo z Japonska a zamířilo do Atén, kde by mělo ve čtvrtek vyzvednout olympijský oheň. Oproti původním plánům ale nebyla na palubě žádná delegace. Kvůli pandemii koronaviru se pořadatelé rozhodli neposílat do Řecka žádné vysoké funkcionáře a politiky.

Místo předsedy organizačního výboru Jošira Moriho převezme pochodeň s olympijským ohněm japonský velvyslanec v Řecku. Ceremoniál v Aténách se odehraje bez diváků. Do Japonska pak pochodeň doprovodí delegace z organizačního výboru, která do země přicestovala už minulý týden na slavnostní zapálení ohně.

Na japonské území se pochodeň dostane v pátek. Kvůli obavám z šíření koronaviru organizátoři zrušili uvítací ceremoniál s dětmi a také další akce. Oficiálnímu zahájení štafety v Japonsku bude předcházet takzvaná cesta ohně zotavení, která navštíví místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011.

Navzdory pandemii koronaviru, který prakticky zastavil veškeré sportovní dění ve světě, pořadatelé i Mezinárodní olympijský výbor stále trvají na tom, že se hry uskuteční podle plánu od 24. července.

Místopředseda vlády a ministr financí Taró Aso dnes ale v parlamentu prohlásil, že ani pokud by se Japonsku podařilo boj s koronavirem zvládnout, nemělo by smysl pořádat olympijské hry, jestliže by ostatní země nemohly vyslat své sportovce. "Jak už řekl premiér, je žádoucí, aby se olympiáda konala v prostředí, v němž se budou všichni cítit bezpečně a spokojeně. O tom ale Japonsko samo rozhodnout nemůže," uvedl.