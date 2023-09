Letadlo z Curychu do Bilbaa letělo bez kufrů, neměl je kdo naložit

Ženeva - Letadlo letecké společnosti Swiss v sobotu letělo z Curychu do Bilbaa bez jediného zavazadla na palubě. Přepravce nejprve hodinu čekal, zda se najde potřebný pozemní personál. Když se tak nestalo, do Španělska odletěl jen se 111 cestujícími a jejich kufry nechal ve Švýcarsku, napsala agentura AFP.

Společnost Swiss zajišťovala let WK226 pro další dceřinou společnost německé Lufthansy Edelweiss. Letadlo mělo zpoždění hodinu a půl už v Curychu, v Bilbau pak cestující čekali další dvě hodiny na svá zavazadla. Na palubě nebyl žádný švýcarský personál, který by jim vysvětlil, co se děje, napsal server Blick.

"Chyběl pozemní personál. Z provozních důvodů jsme se rozhodli let uskutečnit bez zavazadel, jinak bychom nebyli schopni letět zpět do Curychu včas před nočním zákazem letů," uvedl mluvčí Swiss Kavin Ampalam. Za způsobené obtíže se omluvil a uvedl, že společnost prověřuje, co přesně se stalo.

"Máme naprosto zkaženou dovolenou," uvedl jeden z cestujících, který cestoval do Španělska za paraglidingem. Bez vybavení je ale jeho program nemožný, řekl turista Blicku. Stěžují si i další pasažéři, podle některých "muselo být přece posádce jasné, že nemají žádná zavazadla. Vědomě nám zkazili dovolenou".