Letadlo s pěti Čechy evakuovanými z Wu-Chanu přistálo v Ruzyni

Marseille - Letadlo s Čechy a Slováky evakuovanými z čínského města Wu-Chan, které je ohniskem epidemie nového koronaviru, přistálo dnes zhruba půl hodiny po půlnoci na letišti v Praze-Ruzyni. Spolu lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně letěl český vládní speciál. Češi zamíří k dalším vyšetřením do pražské Nemocnice Na Bulovce, Slováky převeze dvojice sanitek do nemocnice v Banské Bystrici.

"Posádka letadla i jednotliví cestující byli vybaveni ochrannými osobními pomůckami na ochranu dýchacích cest," informoval ČTK mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zbyněk Boublík. Respirátory měli i pracovníci na letištní ploše, záchranáři k letadlu přistupovali v bílých ochranných oblecích.

Letadlo přiletělo na Terminál 4, který spravuje ministerstvo obrany. Ten stojí stranou od terminálů 1 a 2, které používají cestující na běžných linkách, provoz letiště tak nemusel být omezen. Zhruba o půlnoci přijel na letištní plochu speciální vůz Atego pražské zdravotnické záchranné služby, který pětici přepraví v doprovodu policejních aut na Bulovku. Slovenské cestující si přebraly dvě sanitky z Bratislavy.

V nemocnici jsou pro pět evakuovaných připravené samostatné pokoje s vlastním sociálním zázemím. "Za nimi bude moci jen ošetřující personál s ochrannými pomůckami, bez možnosti návštěv," sdělila ČTK mluvčí Bulovky Simona Krautová. Testy na koronavirus, tedy výtěr z nosohltanu a odběr krve, absolvují v pondělí, kdy budou později odpoledne známé i výsledky.

I pokud budou negativní, zůstanou evakuovaní dva týdny v karanténě. "Podle dosud známých skutečností trvá inkubační doba onemocnění 12 až 14 dní, většina nemocných dosud onemocněla do desátého dne," dodal Boublík.

V letadle podle informací z Francie bylo mezi zhruba 250 cestujícími asi 36, kteří mají potenciální příznaky. Výsledky jejich vyšetření ale zatím známé nejsou. Nákaza už byla potvrzena u dvou Němců, kteří přiletěli z Wu-Chanu tamním vládním speciálem v sobotu.

Počet nakažených celosvětově překročil 14.000, nemoci podlehlo 304 lidí v Číně a jeden na Filipínách. Z evropských zemí hlásí nakažené Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Švédsko a Finsko. V Česku bylo testováno do soboty 38 lidí, výsledky všech byly negativní.

O koronaviru dnes bude jednat také česká vláda. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) bude navrhovat uvolnění až deseti milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek jako humanitární pomoc Číně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předloží návrh, jak zakázat přímé lety do Česka z Číny. Zákaz letů mezi Čínou a Českem kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru by mohl začít platit do příští neděle, řekl v neděli večer premiér Andrej Babiš (ANO) televizi Nova. Vláda podle něj zákaz určitě schválí, jeho začátek se ale přizpůsobí tomu, aby se z Číny stihla vrátit asi stovka českých občanů, kteří chtějí domů. Premiér také zopakoval, že ochranné roušky si musí stát podržet pro české zdravotnictví.