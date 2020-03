Letadlo China Eastern přivezlo do ČR čtyři miliony rukavic

Praha/Mošnov - Letadlo China Eastern přivezlo dnes do České republiky čtyři miliony ochranných rukavic. Stroj z Číny přistál v ČR dnes ráno, sdělil ČTK ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na twitteru zároveň uvedl, že hasiči dnes rozvážejí do krajů přes půl milionu respirátorů, tři miliony roušek nebo tisíce ochranných obleků. Odpoledne přistálo letadlo se zdravotnickými a ochrannými prostředky v Mošnově.

"V těchto chvílích rozváží hasiči na kraje, a tedy i do domovů seniorů a sociálních služeb, přes půl milionu respirátorů, přes tři miliony roušek, tisíce ochranných obleků," uvedl ministr. Zároveň dodal, že ihned rozvezeny budou i dnes dovezené rukavice.

Poskytovatelé sociálních služeb si v posledních dnech stěžovali na nedostatek respirátorů i roušek. Středeční průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb mezi 347 zařízeními v ČR zjistil, že 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s nižší ochranou či roušky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek večer uvedl, že ministerstvo zdravotnictví pošle domovům pro seniory 200.000 respirátorů, čímž vypomůže ministerstvu vnitra před další várkou dodávky.

Další letadlo se zdravotnickými a ochrannými prostředky přistálo dnes okolo 14:20 na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku. Do země přivezlo 25 tun ochranných prostředků, mezi nimiž jsou roušky, respirátory či ochranné obleky. ČTK to sdělil Petr Mikel z logistické společnosti EGT Express, která dodávky ochranných pomůcek organizuje ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

Z letiště přivezený materiál dále míří do Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. "Letadlo je plné," uvedl Mikel.

Podle původních plánů mělo přistát už v pátek, jeho let se ale odsunul až na dnešek, protože před víkendem nebylo do letadla připravené dostatečné množství materiálu. Společnost nechtěla do Česka posílat poloprázdné letadlo, protože by se tak navyšovaly náklady na přepravu zdravotnického materiálu.

Letadla se zdravotnickým materiálem do Mošnova létají na pravidelné nákladní lince z čínského města Urumči, kterou EGT Express provozuje od loňského léta. Běžně funguje jako komerční linka přepravující zboží. Společnost ji nyní v době koronavirové nákazy nabídla k přepravě zdravotnického materiálu. Letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny přiletí do Mošnova také v neděli, další pak budou následovat příští týden. "Letadlo už se v Číně nakládá. Přiletět by mělo ráno v 08:00, ale čas se může změnit," upřenil Mikel.

Letadla má společnost EGT Express pronajata od uzbekistánské národní letecké společnosti Uzbekistan Airways. První letadlo v Mošnově přistálo ve středu. Dopravilo například roušky a obleky a přepravilo 24 tun materiálu.

Stát zároveň využívá pro zajištění dodávky ochranných pomůcek služby čínské společnosti China Eastern. Materiál do ČR přepravila tento týden i skupina Smartwings a velkokapacitní Ruslan, který pronajalo díky aliančnímu programu ministerstvo obrany. Jeho další let je naplánován na neděli a počátek týdne. Látkové roušky daroval ČR také Vietnam.