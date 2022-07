Letadla z Itálie míří hasit požár, u Milady je sledovaly desítky lidí

Ústí nad Labem - Obě hasicí letadla Canadair z Itálie míří pomáhat s hašením požáru v národním parku České Švýcarsko. Ještě před svým prvním čerpáním vody z hladiny jezera Milada, které sledovaly desítky lidí, provedla letadla průzkumný let nad národním parkem. Koupání i další aktivity v jezeře jsou ode dneška zakázané do odvolání. Na jezero Milada od dnešního rána dohlížejí policisté. Hlídají, aby lidé z bezpečnostních důvodů do vody nevstupovali.

"Uzavřená je vodní plocha Milada. Na místě na ni dohlíží pořádková jednotka policie a poříční oddělení. Do současné chvíle nemáme hlášeno žádné porušení zákazu," řekl dnes v 10:00 ČTK mluvčí policie Václav Krieger.

Letadla nejspíš budou létat nad hranici s Německem, řekl dnes v České televizi styčný důstojník Petr Vodička. Průzkumný let provedla letadla ve středu, a to včetně pokusného náletu nad vodní plochu jezera Milada. Vodu podle důstojníka nabrat nemohla, protože jezero ještě nebylo zavřené pro lidi. Doposud s hašením ze vzduchu pomáhají vrtulníky s tzv. bambi vaky s kapacitou od zhruba 1000 po 3000 litrů vody a dvě letadla, do kterých je ale třeba vodu čerpat na zemi pomocí hadic. Vrtulníky naplňují vaky také v Labi, pro canadairy však tento způsob čerpání vody vhodný není. Podle Vodičky je koryto řeky příliš úzké a mezi zatáčkami krátké, kolem něj jsou navíc kopce. Během dne se budou střídat dvě posádky, první střídání je čeká nejspíš v poledne. Létat budou letadla do západu slunce, zasahovat u požáru v Česku budou, dokud bude potřeba.

Letadla z Itálie míří do Českého Švýcarska

28.07.2022, 11:30, autor: Sajdlová Tereza, zdroj: ČTK/Video

Každé letadlo má kapacitu 6000 litrů. Jezero je vzdálené od Českého Švýcarska asi 30 kilometrů. Stroje mohou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) znamenat průlom v boji s požárem. Dva velkokapacitní stroje budou podle něj využity k tomu, s čím mají hasiči největší problém. Jsou to nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale kde hrozí vznik dalších ohnisek požáru.

Letouny z Itálie vyrobila kanadská firma Canadair cíleně k hašení požárů. Nejde tak o přestavbu běžného typu letadla. Konstruktéři canadairy navrhli jako létající čluny s křídlem na vrchu trupu a zatahovacím kolovým podvozkem. Tato letadla tak mohou startovat z vodní hladiny i pozemních letišť a nabírat vodu za letu.

Piloti naplňují trupové nádrže o objemu přes 6000 litrů při letu těsně nad hladinou. K úplnému naplnění stačí asi kilometr a půl dlouhý úsek. Výrobce uvádí, že Canadair CL-415 je schopný za hodinu uskutečnit až 12 odhozů vody. Záleží však na vzdálenosti požáru a místa, kde se voda nabírá.

Itálie patří k největším provozovatelům canadairů v Evropě. Má jich téměř dvě desítky, podobně jako Španělsko nebo Řecko. Podle dostupných informací je to nyní poprvé, kdy tento stroj zasahuje v Česku.

Na území Českého Švýcarska hoří od neděle, zasažena byla plocha o rozloze zhruba 1000 hektarů. Evakuováno bylo 450 lidí. U rozsáhlého požáru podle ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka zasahuje asi 240 profesionálních a 250 dobrovolných hasičů.