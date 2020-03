Letadla s rouškami a respirátory přistála, hasiči materiál už rozváží

Pardubice - Na pardubickém letišti přistál krátce před půlnocí ze soboty na dnešek ukrajinský letoun An-124 Ruslan se zdravotnickým materiálem na ochranu proti koronaviru. Z Číny dovezl mimo jiné dva miliony respirátorů nižších tříd a pět milionů roušek, které budou rozděleny mezi kraje a nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví. Zhruba o půl hodiny později dosedlo na letišti Václava Havla letadlo společnosti China Eastern se sedmi miliony roušek. Stejně jako velká část nákladu z letiště v Pardubicích byly převezeny do skladu v Opočínku na Pardubicku. Další letadlo už dnes přistálo v Šanghaji, letoun začne hned nakládat a otočí se do Prahy.

Hasiči už zdravotnický materiál ze skladu v Opočínku postupně rozvážejí do jednotlivých krajů a nemocnic. "Veškerý materiál, který dorazil dnes nad ránem, byl během čtyř hodin z armádních vozidel vyskládán a roztříděn, protože nebyl v letadle uspořádán. Každé auto obsahovalo všechny části dodávky, které navíc byly v bednách o rozdílné kapacitě," uvedl Martin Kučera z Hasičského záchranného sboru. Ze skladu hasiči ochranné pomůcky rozvážejí do jednotlivých krajů, hejtmani pak podle svých seznamů zásilku přerozdělí. Například v Pardubickém kraji se bude materiál vozit do skladů v Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí, odkud bude putovat do měst a obcí. Nově budou hasiči zásobovat i páteřní síť nemocnic a záchranky.

Obří letadlo Ruslan se vydalo na cestu ve čtvrtek dopoledne z ukrajinského Kyjeva, v pátek naložilo 106 tun nákladu v čínském Šen-čenu. Cestu má v příštím týdnu dvakrát zopakovat. Kromě respirátorů a roušek letadlo přivezlo 200.000 rychlotestů, 120.000 ochranných obleků a 80.000 brýlí.

Vláda se chystá od pondělí změnit model distribuce ochranných pomůcek. Ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat pouze svoje nemocnice, zbytek bude proudit do krajů přes ministerstvo vnitra. Podle Babiše bude nový systém efektivnější. Změnu zdůvodnil tím, že ministerstvo zdravotnictví nyní bude mít hlavní roli v boji proti koronaviru a musí připravit nemocnice. Vláda také chystá projekt s armádou, který chce podle Babiše představit příští týden.

Z dodávky podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostane 2,3 milionu roušek ministerstvo zdravotnictví pro fakultní nemocnice. Ty bude rozvážet armáda ze skladu v Sedlčanech. "2,9 mil. jde krajům, a ty budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení," uvedl Hamáček krátce před přistáním letounu na twitteru. Na letištní ploše zopakoval, že náklad neobsahuje nejvyšší typ respirátorů FFP3, které jsou určeny pro zdravotníky přímo ošetřující pacienty s koronavirem. Přílet letadla sledoval i premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar.

"Jasně jsme říkali, co jsme zajišťovali, to jsou nejvíce požadované respirátory FFP2. Já jsem lékařům žádné FFP3 neslíbil, protože je nemůžeme koupit. V Číně nejsou," uvedl Hamáček. Respirátory FFP3, které mělo koupit ministerstvo zdravotnictví, jsou zabavené ve skladech v Rotterdamu a prioritou je dostat kamiony s nimi z Nizozemska do Česka. Respirátory FFP3 jsou podle Hamáčka potřeba tam, kde vzniká aerosol, pro všechny ostatní stačí FFP2. Zatím ještě podle něj trojkové respirátory pro exponované pozice jsou a sehnat další je priorita.

Náklad, který je nyní na letišti v Pardubicích, podle Hamáčka nestačí na to, aby byly zdravotnické pomůcky distribuovány veřejnosti. "Kdybychom chtěli zítra dělat plošnou distribuci, tak by jich (Ruslanů) muselo přiletět deset," zmínil. Nyní se bude materiál rozvážet do nemocnic. Nejrychleji podle něj půjdou roušky, protože na ně se čeká. Například ochranné obleky půjdou do fakultních nemocnic, kde je jich nedostatek a dodávka podle Hamáčka přichází v poslední chvíli.

Letadla s ochrannými pomůckami by podle ministerstva vnitra měla v Česku přistávat zatím šest týdnů. Vedle velkokapacitního letounu ve službách NATO Ruslan se do leteckého mostu zapojí letadla společnosti China Eastern. První takové přiletělo v pátek, další v sobotu v noci.