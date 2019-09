Letadla s propouštěnými vězni vzlétla z Moskvy a z Kyjeva

Moskva/Kyjev - Z letišť u Moskvy a Kyjeva dnes vzlétla letadla s vězni, určenými pro výměnu mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámily to tiskové agentury. "Letadla vzlétla současně," napsala agentura Interfax, odvolávající se na specializovaný web Flightradar a na očité svědky. Agentura AFP už označila výměnu sedmi desítek vězňů mezi oběma znepřátelenými sousedními zeměmi za historickou.

Na palubě vládních letadel by podle advokátů a informovaných zdrojů agentur mělo být 35 Ukrajinců uvězněných v Rusku a 35 ruských vězňů z Ukrajiny, včetně 24 ukrajinských námořníků zajatých loni u Kerčského průlivu a režiséra Oleha Sencova, odsouzeného v Rusku na 20 let do vězení za údajný terorismus na anektovaném Krymu. Z Kyjeva do Ruska má naopak letět novinář Kyryl Vyšynskyj (používající i ruskou podobu svého jména Kiril Vyšinskij), kterému na Ukrajině hrozilo 15 let za údajnou vlastizradu, anebo někdejší povstalecký velitel Volodymyr Cemach, který je podezřelý z podílu na sestřelení malajsijského boeingu nad východní Ukrajinou z léta 2014.

Na kyjevském letišti Boryspil už příbuzní čekají na propuštěné vězně, kteří mají nejprve absolvovat lékařské vyšetření, než se vydají na cestu domů.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek uvedl, že výměna vězňů by se mohla by se stát začátkem normalizace rusko-ukrajinských vztahů, zatížených anexí Krymu a ruskou podporou separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny.