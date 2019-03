Praha - Letouny Boeing 737 MAX 8 a MAX 9 nesmějí létat ani ve Spojených státech. Novinářům v Bílém domě to řekl prezident Donald Trump. Jde o reakci na nedělní nehodu boeingu v Etiopii, při které zahynulo všech 157 lidí na palubě. Zákaz v minulých dvou dnech vydala už řada zemí.

"Vydáváme nouzové nařízení, kterým zakážeme všechny lety 737 MAX 8 a 737 MAX 9 a letouny spojené s touto řadou," řekl Trump.

Americký prezident rovněž uvedl, že piloti a všechny letecké společnosti už byli o tomto nařízení informováni. K záležitosti se má dnes odpoledne místního času vyjádřit Federální úřad pro letectví (FAA).

"FAA se chystá v krátké době učinit prohlášení týkající se nových informací a fyzických důkazů, které jsme obdrželi z místa a z dalších lokalit a prostřednictvím několika dalších stížností," řekl Trump.

Nové boeingy nově nemohou ani do SAE a Indie

V reakci na nedělní havárii Boeingu 737 MAX 8 v Etiopii uzavřely svůj vzdušný prostor pro tato letadla i Spojené arabské emiráty (SAE), které jsou významným mezinárodním dopravním uzlem. Dnes se přidala také Indie, Libanon, Hongkong, Thajsko, Egypt či Uzbekistán. Boeingy nové generace mají zapovězen vzdušný prostor ve velké části světa včetně Evropy, z provozu je dočasně vyřadila i řada asijských a blízkovýchodních zemí. Dál však létají v USA, kde se vyrábějí a kde se za jejich letuschopnost postavil Federální úřad pro letectví (FAA). Nezakázala je ani Kanada.

Zákaz v SAE se týká modelů 737 MAX 8 a 737 MAX 9. Prvně jmenovaný model nemůže od 16:00 místního času (11:30 SEČ) do indického vzdušného prostoru. Důležitá asijská dopravní křižovatka Hongkong letecký prostor novým boeingům uzavřela od 18:00 místního času (11:00 SEČ). Thajci chtějí dotčené stroje vyřadit z provozu zatím na týden počínaje čtvrtkem.

Provoz letounů Boeing 737 MAX 8 a MAX 9 už dnes pozastavily Nový Zéland, Fidži a Bermudy.

Uzbecký úřad civilního letectví dnes zakázal letounům Boeing 737 MAX vzlétat nebo přistávat na místních letištích na jeden měsíc. Bez časového určení k zákazu přistoupil také Egypt, jehož letecké společnosti přitom boeingy typu MAX ve svých flotilách nemají.

Norské aerolinky Norwegian Air, které se mezi jinými společnostmi rozhodly nechat letouny MAX na zemi z vlastního rozhodnutí, dnes oznámily, že budou po Boeingu požadovat náhradu za náklady a ušlý zisk. "Očekáváme, že Boeing tento účet převezme," uvedla v dnešním prohlášení firma, která má ve flotile čítající 163 strojů také 18 letounů Boeing 737 MAX.

Výkonný ředitel společnosti Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam stanici BBC dnes řekl, že Boeing by měl zakázat lety všech strojů 737 MAX 8, dokud nebude zajištěn jejich bezpečný let.

Opatření souvisejí s obavami ohledně bezpečnosti po nedělní havárii stroje Boeing 737 MAX 8, který se zřítil krátce po startu z etiopské metropole Addis Abeba. Zemřelo všech 157 lidí na palubě. Před necelým půlrokem havaroval stejný model boeingu indonéské společnosti - krátce po startu spadl do Jávského moře. Zahynulo tehdy 189 lidí.

Americký prezident Donald Trump v úterý telefonoval s šéfem Boeingu Dennisem Muilenburgem, který prezidentovi řekl, že si je "bezpečností (letadel) 737 MAX jistý", uvedla agentura AP. Bílý dům telefonát potvrdil, ale obsah rozmluvy nezveřejnil.

Muilenburg v pondělí podle agentury Reuters také zaměstnancům Boeingu rozeslal e-mail, v němž vyjádřil své přesvědčení o bezpečnosti strojů 737 MAX.

Kanada v tuto chvíli pozastavení provozu jmenovaných letounů nechystá, ale pokud se objeví informace, které by naznačovaly, že problém existuje, je Kanada připravena okamžitě jednat. Prohlásil to ministr dopravy Marc Garneau.

O uzavření svého vzdušného prostoru pro zmíněné stroje nyní jedná Argentina a další jihoamerické státy. Jak uvedl šéf argentinského úřadu pro civilní letectví Tomás Insausti, o této možnosti diskutují představitelé leteckých úřadů regionu a plánují přijmout skupinové rozhodnutí. Jednotlivé státy ale nejmenoval.

Dva boeingy mířící do Prahy musely přistát v Ankaře a Tunisu

Dvě letadla typu Boeing 737 MAX 8 české společnosti Smartwings, která v úterý večer mířila do Prahy, musela přistát v Tunisu a turecké Ankaře. ČTK to řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Během letu totiž obě letadla zastihlo rozhodnutí Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) o uzavření vzdušného prostoru nad kontinentem pro tento typ letadel kvůli obavám o bezpečnost. Přepravce pro cestující poslal letadla jiného typu, boeingy typu 737 MAX se vrátily prázdné do Prahy.

První letoun, který letěl z Kapverdských ostrovů, byl odkloněn do Tunisu. "Pro cestující z tohoto letu bylo vysláno náhradní letadlo jiného typu, které přistálo v Praze dnes ráno," uvedla Dufková. Druhý boeing na pravidelné lince z Dubaje do Prahy skončil v Ankaře. Cestující byli podle mluvčí ubytováni v hotelu. Do Česka dorazili náhradním spojem před 20:00, vyplývá z webu pražského letiště.

Letadlo z Dubaje nejdříve kroužilo nad Černým mořem a Tureckem, nakonec před půlnocí středoevropského času přistálo v Ankaře. Někteří cestující si stěžovali na přístup dopravce. "Cestujícím nebylo více než dvě hodiny poskytnuto žádné občerstvení, ubytování ani informace o dalším postupu. Byli drženi v tranzitní letištní hale a nebylo jim umožněno, aby ji opustili a zaplatili si hotel sami. Nakonec po 2,5 hodinách hromadně prošli pasovou kontrolou a do hotelu se dostali až po téměř čtyřech hodinách od přistání," uvedl Petr Urbánek ve zprávě, kterou zaslal ČTK. Společnost Smartwings podle své mluvčí udělala maximum pro to, aby cestující dopravila do Prahy, kvůli okamžitému uzavření evropského vzdušného prostoru pro letouny Boeing 737 MAX ale neměla jinou možnost, než hledat náhradní letiště mimo EU a poté řešit přepravu klientů do Prahy.

"Cestujícím se omlouváme za nepříjemnosti a komplikace, které nevznikly naší vinou," zdůraznila Dufková. Lidé z obou boeingů podle ní nemají nárok na odškodění, protože problémy nezpůsobila letecká společnost.

Celkem měla společnost Smartwings v době, kdy začalo platit rozhodnutí o zastavení provozu letadel typu Boeing 737 MAX 8, ve vzduchy čtyři tyto stroje. Další spoje z Reykjavíku na Kanárské ostrovy a z Tenerife do Tel Avivu dorazily podle plánu, dodala Dufková. Společnost vlastní dohromady sedm boeingů stejného typu, který v neděli havaroval v Etiopii. Ve své flotile má dalších 40 letadel jiného typu. "Snažíme se minimalizovat dopady na cestující i naši skupinu. Řešíme to, chystáme optimalizaci letového plánu," dodala mluvčí.

Na pražském Letišti Václava Havla nasazují letouny typu Boeing 737 MAX v pravidelné dopravě vedle Smartwings už jen nízkonákladové dubajské aerolinky flydubai. Na dnešní ranní lince z Dubaje do Prahy i opačným směrem společnost flydubai změnila typ letadla, takže oba spoje odletěly podle plánu, řekl ČTK mluvčí ruzyňského letiště Roman Pacvoň. Letiště ráno na twitteru vyzvalo cestující obou dopravců, aby v souvislosti s přerušením provozu letadel typu 737MAX pečlivě sledovali status svého letu a v případě změn kontaktovali svoji leteckou společnost.

Omezení se může dotknout i dalších cestujících, kteří si zakoupili letenky nebo se chystají odletět na zájezd s cestovní kanceláří. Prodejce letenek Student Agency zatím nedokáže odhadnout, zda náhradní letadlo zajistí dopravci na všechny spoje. Záleží především na tom, jak dlouho bude omezení trvat. "Zatím se omezení dotklo jednotek cestujících. Aktuálně řešíme náhradní řešení pro cestující s letenkou společnosti flydubai, kterého se omezení dotklo, aby nemuseli svoji cestu odkládat," sdělila ČTK obchodní ředitelka letenek Student Agency Věra Janičinová, která doporučuje cestujícím sledovat případné změny.