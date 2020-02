Let s evakuovanými Čechy z Wu-chanu bude mít zpoždění

Wu-chan/Praha - Pět Čechů v čínském Wu-chanu, centra nákazy novým typem koronaviru, je připraveno na cestu do Česka. Odlet plánovaný na dnešních 22:00 ale bude mít zpoždění, informoval na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček. Na palubě letadla, které vypravila Francie, mají být lidé z více než 20 států, kromě Čechů i dva Slováci.

Ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pitel České televizi řekl, že letadlo poletí z Wu-chanu na jihofrancouzské vojenské letiště. Odtud by se měli Češi přesunout pokračujícím letem do Bruselu. Tam je vyzvedne český vojenský speciál a přepraví do Prahy. Budou vyšetřeni v Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.

Kvůli podezření na nákazu novým typem koronaviru z Číny bylo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha testováno do dnešního rána v Česku 37 lidí. Výsledky všech byly negativní. Vojtěch v pondělí navrhne vládě, aby zakázala přímé lety z Číny do ČR.

Novým virem, označovaným jako 2019-nCoV, se v Číně nakazilo téměř 12.000 lidí a 259 jich zemřelo. Vyvolává onemocnění s příznaky chřipky - horečku, kašel a problémy s dýcháním.