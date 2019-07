Lesy ČR v pololetí zvedly těžbu kůrovcového dřeva o 112 procent

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v prvním pololetí zvýšil meziročně těžbu kůrovcového dřeva o 112 procent na 2,87 milionu metrů krychlových z předchozích 1,35 milionu metrů krychlových. Celková těžba v prvním pololetí stoupla o 17 procent na 5,59 milionu metru krychlových. ČTK to dnes řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi a jeho nynější hlavní snahou je zvládnutí kůrovcové kalamity.

V pololetí také významně vzrostlo kácení stromů poškozených současným suchem, a to dvojnásobně na 649.000 metrů krychlových. Naopak nahodilá těžba dřeva poškozeného větrem a sněhem letos v prvním pololetí meziročně klesla o třetinu na 1,76 milionu metrů krychlových.

Státní podnik letošní výrazný nárůst těžby kůrovcového dřeva předpokládal. "Obdobný průběh jsme očekávali, kůrovcové rojení jen letos oddálilo květnové ochlazení. Nejvíce se nyní těží na Vysočině a v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Na většinu kůrovcových těžeb zatím kapacity jsou," řekla Jouklová.

Kůrovcové těžby pro podnik především dělají smluvní partneři. Na podnikových lesních závodech mají Lesy ČR na těžbě nasazeno více než 1000 vlastních dělníků. "Personál jsme posílili i na našich kalamitních lesních správách," uvedla mluvčí.

Celoročně státní podnik počítá s těžbou 12 milionů metrů krychlových dřeva. Z toho by asi devět milionů metrů krychlových mělo připadnout na kůrovcové dřevo. Loni celková těžba dřeva v lesích Lesů ČR vzrostla o 32 procent na nadprůměrných 10,65 milionu metrů krychlových dřeva. Těžba kůrovcového dřeva loni vzrostla dvojnásobně na šest milionů metrů krychlových dřeva.

Kůrovcová kalamita, která způsobuje velký přetlak dřeva na trhu a pokles jeho cen, se negativně promítá do zisků Lesů ČR. Loni podniku kvůli tomu propadl čistý zisk na 70 milionů korun ze 3,08 miliardy korun v roce 2017. Šlo o nejnižší výsledek v novodobé historii podniku. Pololetní hospodářské výsledky podnik zveřejní později.

Poslanecká sněmovna dnes propustila do třetího čtení vládní novelu zákona o lesích, která má urychlit boj s kůrovcovou kalamitou. Vládní návrh počítá například s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.

Těžba dřeva Lesů ČR v letech 2010 až 2019:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. pololetí (mil. m3) 8,05 8,02 7,84 8,04 7,98 7,70 8,10 8,05 10,7 5,59

Zdroj: Lesy ČR