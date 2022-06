Lesy ČR v 1. čtvrtletí díky růstu cen dřeva zvedly zisk na 2,3 miliardy Kč

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v letošním prvním čtvrtletí téměř zčtyřnásobil hrubý zisk meziročně na 2,26 miliardy korun z loňských 613 milionů korun. V růstu zisku i tržeb se projevilo zvýšení cen dřeva a únorové zavedení přímého prodeje dřeva malým a středně velkým pilám. Tržby Lesů ČR za vlastní výrobky a služby vzrostly o 61 procent na 4,1 miliardy korun z 2,55 miliardy korun. ČTK to dnes řekla mluvčí státního podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

O smlouvy na přímý prodej dříví je mezi pilami podle podniku velký zájem. Do února se menší dřevařské provozy mohly dostat ke státnímu dřevu jeho nákupem v aukcích. "Pozitivní je i rozložení rizik v obchodu se dřívím, což souvisí se zvýšením počtu zákazníků a také lepším zajištěním plateb se zárukami," uvedla mluvčí. Do přímého prodeje podnik nabízí regionálním pilám dřevo, které si obchoduje ve vlastní režii. Do nabídky nemíří dřevo, které ve státních lesích na základě takzvané komplexní zakázky těží a následně i prodávají lesnické firmy.

Tržby podniku tažené růstem cen dřeva v prvním čtvrtletí výrazně stouply i přesto, že těžba dřeva s ústupem kůrovcové kalamity meziročně klesla o 20 procent na 2,29 milionu metrů krychlových. Za celý rok 2021 těžba dřeva ve státních lesích klesla také o pětinu na 11,4 milionu metrů krychlových. Letos bude zřejmě následovat další pokles na asi deset milionů metrů krychlových dřeva. Z nich asi 30 procent připadne na kůrovcové dřevo.

Loni Lesy ČR zvýšily čistý zisk na 2,74 miliardy korun ze 44 milionů korun v roce 2020. I loni bylo hlavním důvodem růstu zisku zvýšení cen dřeva. Podnik také od státu získal dotace na obnovu kůrovcem zničených lesů. Výší loňského zisku se Lesy ČR téměř vrátily na úroveň posledního roku před kůrovcovou kalamitou.Tehdy v roce 2017 vytvořily čistý zisk 3,08 miliardy korun.

V letech 2018 až 2020 ziskovost LČR zásadně ovlivnila kůrovcová kalamita spojená s pádem cen dřeva. V roce 2019 podnik utrpěl ztrátu 790 milionů korun a v roce 2020 se v mírném zisku 44 milionů korun udržel jen díky přijetí státní kompenzace za snížení cen dřeva z důvodu kalamity ve výši 2,3 miliardy korun.

Lesy ČR jsou od loňského 22. prosince bez generálního ředitele. Tehdy Marian Jurečka (KDU-ČSL) pověřený vedením ministerstva zemědělství odvolal generálního ředitele Josefa Vojáčka a řízením podniku dočasně pověřil lesního správce Lesní správy Vítkov na Opavsku Jiřího Grodu. Následně ministerstvo vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo pět uchazečů. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v něm ale nikoho nevybral. Později oznámil, že úřad připraví nové výběrové řízení.