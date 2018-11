Hradec Králové - Letošní úroda šišek a plodů lesních dřevin pro semenářské potřeby byla podle státního podniku Lesy České republiky (LČR) mimořádná. Nenaplnily se tak obavy ze slabé úrody kvůli suchu. Lesy ČR pro potřeby svého semenářského závodu v Týništi nad Orlicí letos sebraly 366 tun šišek a plodů lesních dřevin. Z toho 317 tun bylo z listnáčů a 49 tun z jehličnatých stromů. Pro ČTK to dnes uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová.

Proti minulým letům byla letošní úroda výrazně vyšší. Loni podnik nashromáždil 42 tun šišek a plodů, z toho 24 tun bylo z jehličnatých stromů. V roce 2016 sběr dosáhl 122 tun šišek a plodů, převahu tehdy měly listnáče s 82 tunami.

Sucho sice snížilo kvalitu osiva, například jedle nebo buku, ale takové množství plodů a šišek jako letos se v předchozích pěti letech podle lesníků sesbírat nepodařilo. "K obnově lesa potřebujeme stále více listnatých dřevin. Proto je letošní úspěšný sběr důležitý," uvedl ředitel lesního a vodního hospodářství LČR Pavel Indra. První sazenice z letošní úrody semen se k obnově lesa využijí na podzim příštího roku.

Sbírat semena lesních dřevin je možné pouze v lese k tomu uznaném. "Nejvíce plodů a šišek lesních dřevin se letos sebralo v Bílých Karpatech ve Zlínském kraji, u Hluboké nad Vltavou a Jindřichova Hradce v Jihočeském kraji, na Děčínsku, Litvínovsku a Rumbursku v Ústeckém kraji," uvedla Jouklová. Dodala, že do konce roku se v Krušných horách ještě sebere asi šest tun smrkových šišek a v lednu deset tun borových.

Většina žaludů a bukvic je nyní již u školkařů, tedy pěstitelů sazenic. Z ostatních plodů musí v semenářském závodě získat semínka. "Ta pak uskladníme nebo prodáme do lesních školek," uvedla ředitelka semenářského závodu Zuzana Neznajová.

Například šišky se nejprve předčistí a ve velkých zásobnících se nechají proschnout. Pak putují do sušárny, kdy se suší vzduchem teplým přes 40 stupňů Celsia. V bubnovém stroji následuje vypadání semínek ze šišek, takzvané luštění. Na dalších strojích se semínka zbaví křidýlek a vyčistí se. Čistá semínka pracovníci zataví do vakuových pytlíků a uloží do skladu s teplotou tři až pět stupňů.

Semenářský závod v Týništi vnikl v roce 1971 a je největším svého druhu v Česku. Ročně jeho asi 20 zaměstnanců podle výše úrody zpracuje 100 až 200 tun šišek. Závod kromě semen jehličnanů produkuje i semena listnatých stromů. Vedle buků a dubů dělá i semena lesních třešní jabloní, hrušní či jeřábu. Hlavními odběrateli semen jsou lesní školky.