Lesy ČR loni ve ztrátě asi jedna miliarda, začaly používat úvěr

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vykáže za loňský rok ztrátu na úrovni jedné miliardy korun. Odpovídá to finančnímu plánu na loňský rok. Podnik také letos začal poprvé v historii používat ke svému financování úvěr. ČTK to dnes řekl generální ředitel státního podniku Josef Vojáček. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. V roce 2018 měl podnik zisk 70 milionů korun. Důvodem propadu hospodaření je kůrovcová kalamita, která způsobuje přetlak nabídky dřeva na trhu a pád cen.

Konkrétní výše ztráty se podle Vojáčka ještě může změnit směrem dolů či nahoru o deset procent. "Rozptyl je daný možným přeceněním zásob dříví, které máme za rok 2019 vyrobeny a máme je na skladě. Konzultujeme to s auditory," řekl. Při snížení ceny zásob dřeva by se ztráta prohloubila.

K úvěrovému financování podnik musel přistoupit proto, že v letech 2013 až 2018 své volné peníze v souhrnu za téměř 32 miliard korun postupně odvedl do státního rozpočtu. V minulosti podnik ke svému financování nikdy úvěr nepoužil.

Zatím podnik podle Vojáčka v lednu začal čerpat kontokorentní úvěr v objemu ve stovkách milionů korun. Ačkoliv se jeho úvěrový rámec dojednaný u více bank pohybuje v miliardách korun, Vojáček nepředpokládá, že čerpání bude v miliardách. Míní také, že podnik úvěr nebude využívat po celý rok. "Příjem prostředků v průběhu roku je různý. Budou měsíce, kdy se budeme pohybovat čistě na vlastních zdrojích a budou měsíce, kdy budeme muset dočasně použít cizí zdroje," řekl.

Výsledek hospodaření roku 2020 bude podle Vojáčka záviset na vývoji letošní kůrovcové kalamity. V koncepci hospodaření Lesy ČR počítají, že by letos měly vykázat ztrátu 1,9 miliardy korun. Vojáček nepředpokládá, že by podnik tuto úroveň přesáhl. Ve své strategii podnik počítá se ztrátovým hospodařením až do konce roku 2023. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku 409 milionů Kč. V dobách bez kůrovcové kalamity měl podnik zisky v miliardách korun ročně.

Lesy ČR čekají růst těžby na nový rekord přes 15 mil. m3

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos čeká zvýšení těžby dřeva na nový rekord přes 15 milionů metrů krychlových z loňských 13,9 milionu metrů krychlových. Důvodem je těžba kalamitního kůrovcového dřeva a dřeva z letošních větrných kalamit. ČTK to dnes řekl generální ředitel státního podniku Josef Vojáček. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Z letos plánované těžby by 95 procent objemu mělo připadnout na takzvanou nahodilou těžbu, do níž spadá především těžba kůrovcového dřeva a dále i těžba dřeva zničeného větrem a jinými živly. "Jen kvůli vichřicím Sabine a Julie nám popadlo asi 1,5 milionu kubíků dřeva," připomněl Vojáček škody z únorových vichřic.

Zvýšení letošní těžby potvrdila již lednová čísla, kdy podnik zvedl těžbu téměř dvojnásobně skoro na jeden milion metrů krychlových dřeva. "Těžba jde pořád nahoru a láme rekordy. Nechceme v těžbě ustat, protože se snažíme kůrovcovou kalamitu zpomalit a jednou kůrovce dohonit," řekl Vojáček. Připomněl, že v běžných letech před vypuknutím kůrovcové kalamity se roční těžba podniku pohybovala kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva.

Kvůli přetlaku dřeva na trhu v celé Evropě je podle Vojáčka trh se dřevem složitý. "Situace bude nadále komplikovaná. Ceny dříví jsou na historickém minimu," řekl. Podnik letos významně převzal obchod se dřevem do vlastních rukou, kdy by jeho obchodní oddělení, posílené na 75 lidí, mělo letos prodat přes dva miliony metrů krychlových dřeva. Prodej vytěženého dříví pilařským firmám a dalším odběratelům podnik dělá prostřednictvím takzvaných rámcových smluv.

Obchod se dřívím může podle Vojáčka zkomplikovat i epidemie koronaviru v Číně, protože řada firem dřevo ze střední Evropy prodává do Číny. "Dopravní řetězec do Číny se v poslední době stává velkým problémem," řekl. Lesy ČR samy dřevo do Číny přímo nevyvážejí, ale může tam putovat jejich dřevo prostřednictvím obchodních firem. Uvedl, že Česká republika je malým hráčem na trhu se dřívím, rozhodujícími jsou Německo a Francie.