Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky letos očekává pokles zisku před zdaněním na 600 až 800 milionů korun z loňských 3,74 miliardy korun. Přesto bude podnik schopen do státního rozpočtu letos poslat 2,5 miliardy korun, jak dnes dopoledne schválila vláda. ČTK to řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Důvodem snížením zisku podniku je propad cen dřeva, kterého je kvůli kůrovci na trhu velký přebytek. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

"S touto výší odvodu (státu) jsme počítali a finanční prostředky na její krytí máme zajištěny," uvedla mluvčí. Za posledních pět let podnik odvedl státu téměř 30 miliard korun, loni šlo o tři miliardy korun. Letošní odvod je nejnižší od roku 2013, kdy podnik začal peníze do státního rozpočtu posílat.

Lesy ČR nevylučují, že by pro své budoucí financování mohly využít úvěr. Dosud podnik hospodařil bez úvěrů. "Samozřejmě se snažíme, a budeme i nadále, o udržení finanční soběstačnosti. Vzhledem k situaci na trhu a vývoji hospodaření LČR lze jako poslední možnost v příštím roce zvážit provozní úvěrový rámec," uvedla mluvčí.

Podnik odmítl, že by se kvůli odvodu peněz státu mohl dostat do finanční nestability. "Ačkoliv od července hospodaříme v měsíčních provozních ztrátách, hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2018 odhadujeme na 600 až 800 milionů korun. O finanční nestabilitě tedy nelze hovořit, kombinace různých finančních zdrojů je normálně používaným obchodním modelem," uvedla mluvčí.

Lesy ČR vede od začátku září jako generální ředitel Josef Vojáček. Při nástupu do funkce označil za prioritu likvidaci kůrovcové kalamity. Zdůraznil, že problém nepůjde vyřešit v horizontu měsíců a let. K budoucí ziskovosti podniku Vojáček v září uvedl, že "na zisky LČR ve výši předchozích let můžeme na dlouho zapomenout". Uvedl, že podniku zákonitě porostou i náklady na pěstební činnost, které však nejsou kryté rezervou, takže se jejich navýšení bude promítat přímo do snižování zisku.

Státnímu podniku za letošní leden až červenec klesl meziroční hrubý zisk o 47 procent na 1,76 miliardy korun z 3,34 miliardy korun ve stejném období loni. Tržby Lesů ČR do konce července meziročně klesly o 24 procent na 5,22 miliardy korun z předchozích 6,85 miliardy korun.

Hospodaření Lesů ČR v letech 2010 až 2018:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 K 31.7.2018 Zisk po zdanění (mld. Kč) 2,558 4,225 4,408 3,99 6,818 5,395 4,159 3,084 --- Zisk před zdaněním (mld. Kč) 3,160 5,275 5,478 4,957 7,963 6,494 4,984 3,744 1,76 Tržby za vlastní výrobky a služby (mld. Kč) 9,77 11,8 11,6 11,5 12,1 11,8 10,9 10,2 5,220 Těžba (mil. m3) 8,05 8,02 7,84 8,04 7,98 7,70 8,10 8,05 5,72

Zdroj: Lesy ČR