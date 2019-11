Lesy ČR chtějí více těžit kůrovce na Boubíně, Hnutí Duha je proti

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) požádal o výjimku pro rozsah těžby kůrovcového dřeva v jihočeské národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Správu CHKO Šumava podnik žádá o to, aby mohl mimo nejcennější oplocené jádro pralesa vytvářet holiny větší než jeden hektar. Hnutí Duha s udělením výjimky nesouhlasí. Vyplývá to z vyjádření Lesů ČR a Hnutí Duha.

Správa CHKO Šumava ČTK potvrdila, že obdržela žádost o výjimku na zásah v Boubínském pralese. Momentálně zpracovává k celé věci rozhodnutí, které oznámí v příštím týdnu.

Udělení výjimky podle Lesů ČR umožní efektivně zasahovat proti kůrovci. "To je nezbytnou podmínkou pro zamezení množení kůrovce a jeho šíření do okolních lesů. Smyslem celého zásahu je včasná asanace napadených stromů tak, aby nedošlo k rozvratu porostů v rezervaci a v navazujících hospodářských lesích mnoha dalších vlastníků," řekla dnes ČTK mluvčí LČR Eva Jouklová.

Napadení smrků kůrovcem v rezervaci je podle LČR tak rozsáhlé, že asanace napadených stromů bez udělení výjimky není možná. Zda holina v dané lokalitě vznikne, záleží na konkrétní situaci. Mluvčí dodala, že z každého hektaru kůrovcem napadeného lesa je každým rojením napadeno deset dalších hektarů. "Při standardních dvou rojeních do roka je to tedy 100 hektarů lesa," uvedla.

Podle tiskové zprávy Hnutí Duha by co největší část lesů v rezervaci měla být i přes působení kůrovce ponechána samovolnému vývoji, který lesu neuškodí zdaleka tolik jako holosečné kácení. Ekologové také uvedli, že kromě oploceného pralesního jádra se v rezervaci roztroušeně nacházejí také další zbytky hodnotných porostů pralesovitého charakteru a přírodně cenných a zranitelných lesů. "Právě pralesovité zbytky i staré lesy ponechané samovolnému vývoji jsou přírodně velmi cenným stanovištěm," uvedli ekologové.

Povolení kácení by kromě přímého poškození rezervace podle ekologů pravděpodobně ohrozilo lesy v rezervaci následnými polomy. Do otevřených porostních stěn se podle nich mnohem snáze opře vítr a porosty rozvrátí. "To v důsledku povede k dalšímu namnožení kůrovce na polomovém dříví a k tlaku na jeho asanaci i na zásahy proti kůrovci v okolních porostech," uvedlo Hnutí Duha. Připomnělo, že zákon plošné kácení v národní přírodní rezervaci zakazuje. Omezené zásahy proti kůrovci, například loupání kůry ze stojících stromů či kácení malých skupin stromů, Hnutí Duha připouští v 300 metrů širokém pásu podél hranice rezervace.

Lesy ČR výroky Hnutí Duha označily za "tendenční vyjádření malé skupiny, která odmítá jakoukoliv pomoc lesu v zastavení šíření kůrovce." Lesy ČR podle Jouklové postupují s péčí řádného hospodáře a jejich cílem není vytvářet holiny. "Jak se neustále ukazuje, účinným prostředkem je včasné nalezení kůrovcových stromů, jejich těžba a asanace. Kdybychom nyní nezasáhli, časem by se vytvořily velké plochy s odumřelými stromy a rozpadlými porosty, což by mělo podstatně větší následky pro ekosystém než současný zásah," uvedla.