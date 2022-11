Lesy ČR a Budvar odvedou do rozpočtu 4,36 miliardy Kč, více, než se plánovalo

Praha - Národní podnik Budějovický Budvar letos odvede do státního rozpočtu 550 milionů korun. Je to více, než se původně plánovalo v červenci, kdy vláda rozhodla, že podnik odvede 190 milionů Kč. Státní podnik Lesy ČR odvede letos do státního rozpočtu 3,81 miliardy Kč. Oba podniky spadají pod ministerstvo zemědělství, které o tom informovalo v tiskové zprávě. Do rozpočtu dohromady dají 4,36 miliardy Kč. Část peněz resort využije na podporu lesního hospodářství.

O odvodu peněz z podniků do rozpočtu vláda rozhodla již v červenci. "Napjatá bezpečností situace v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině však může mít negativní sociální dopady na občany, proto vnímám letošní odvod do státního rozpočtu jako mimořádný a nutný. Musíme zajistit pomoc lidem, kteří ji potřebují," uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Převod peněz do rozpočtu umožnila novela zákona o státním podniku před devíti lety. Ministerstvo uvedlo, že od té doby obě firmy odvedly 40 miliard Kč. Lesy ČR naposledy odvedly 2,5 miliardy Kč v roce 2018, Budvar ve stejném roce odvedl 500 milionů Kč.

Ministerstvo v červenci uvedlo, že ceny dřeva letos výrazně vzrostly, což pomohlo Lesům ČR k výrazně lepšímu zisku v loňském roce než se původně předpokládalo a ceny dřeva stoupají i letos. Podnik v letošním prvním pololetí meziročně zmnohonásobil hrubý zisk na 4,73 miliardy korun z loňských 677 milionů korun. Tržby vzrostly o 56 procent na 9,4 miliardy korun z 6,1 miliardy korun před rokem.

Budějovickému Budvaru loni stouply tržby z prodeje výrobků a služeb o 10,8 procenta na rekordních 3,11 miliardy korun. Zisk po zdanění stoupl o 10,5 procenta na 337,1 milionu korun. Pivovar loni uvařil rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc a tržby za pivo loni poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,02 miliardy Kč.

Ministerstvo uvedlo, že z odvedené částky využije 360 milionů Kč na financování programu Podpora lesního hospodářství. Peníze by měly směřovat na využívání šetrných technologií v lesním hospodaření nebo na podporu ochrany genofondu dřevin.

Nekula v září uvedl, že Lesy ČR budou potřeboval v příští pěti až šesti letech 50 miliard Kč na obnovu cest a pěstební činnost. V českých lesích bylo loni obnoveno 49.790 hektarů lesů, z toho bylo 40.679 hektarů porostů bylo vysazeno a přirozeně se obnovilo 9111 hektarů lesů. Minulý rok se v ČR vytěžilo 30,3 milionu metrů krychlových dřeva bez kůry, proti roku 2020 je to o 5,5 milionu metrů krychlových méně, 86,9 procenta vytěžených stromů bylo zasaženo kůrovcem.

Odvody z Lesů ČR a Budvaru do státního rozpočtu 2013–2022 (v mld. Kč):

Lesy ČR Budějovický Budvar CELKEM 2013 6 - 6 2014 6,5 0,8 7,3 2015 8,7 0,5 9,2 2016 5,6 - 5,6 2017 3,1 - 3,1 2018 2,5 0,5 3 2019 - - - 2020 - - - 2021 - - - 2022 3,81 0,55 4,36

zdroj: MZe