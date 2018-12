Hradec Králové - Státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) za první tři čtvrtletí letošního roku kvůli propadu cen dřeva klesl hrubý zisk o 60 procent na 1,62 miliardy korun z 4,04 miliardy korun ve stejném období loni. Tržby Lesů ČR do konce září meziročně klesly o 28 procent na 6,23 miliardy korun z předchozích 8,6 miliardy korun. ČTK to dnes řekla mluvčí státního podniku Eva Jouklová. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi.

"Meziroční pokles zisku způsobilo dramatické snížení cen dřeva a zároveň nutnost těžit méně kvalitní kůrovcové nebo kalamitní dřevo poškozené například větrem. Dřeva v této kvalitě je v České republice nadbytek. To vysvětluje, proč se při zvýšeném objemu těžby meziročně snížily tržby," uvedla Jouklová.

Těžba dřeva do konce září meziročně vzrostla o 25 procent na 7,88 milionu metrů krychlových. Již za devět měsíců se tak dostala téměř na úroveň objemu celoročních těžeb v minulých letech. V růstu se projevují velké kalamitní těžby, kdy se lesníci snaží kůrovcem napadené dřevo dostat z lesa co nejrychleji.

Podnik nedávno oznámil, že za celý rok 2018 očekává pokles zisku před zdaněním na 600 až 800 milionů korun z loňských 3,74 miliardy korun. Přes tento pokles podnik bude podle svého vedení schopen na konci roku do státního rozpočtu poslat 2,5 miliardy korun, jak v říjnu schválila vláda. Za posledních pět let podnik odvedl státu téměř 30 miliard korun. Lesy ČR přitom nevylučují, že by pro své budoucí financování mohly využít úvěr. Dosud podnik hospodařil bez úvěrů.

O analýze kůrovcové kalamity a o jejím řešení v roce 2019 bude na tiskové konferenci v pátek odpoledne informovat ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Tiskové konference by se měl zúčastnit i generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček, který v čele podniku stojí od začátku září.

Současná kůrovcová kalamita je největší v historii českých zemí. Kůrovec letos zřejmě napadne 12 až 15 milionů metrů krychlových dřeva po zhruba šesti milionech metrů krychlových loni.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Část dřeva prodávají v aukcích. Podle řady lesníků je však zdlouhavý proces soutěží a dražeb pro rychlé zvládnutí kalamity kůrovce nepružný.

Nyní podnik vyhodnocuje osmimiliardový tendr na lesnické práce a prodej dřeva 2019+ pro léta 2019 až 2023. Předběžně nejúspěšnější firmou v tendru je společnost Jihozápadní dřevařská ze Sušice na Klatovsku. Firma podala nejlepší cenovou nabídku na 12 z 47 soutěžených jednotek a má tak šanci získat až 12 kontraktů. Vítězné firmy by na jednotkách měly začít pracovat v lednu.

Hospodaření Lesů ČR v letech 2010 až 2018:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 K 30. září 2018 Zisk po zdanění (mld. Kč) 2,558 4,225 4,408 3,99 6,818 5,395 4,159 3,084 --- Zisk před zdaněním (mld. Kč) 3,160 5,275 5,478 4,957 7,963 6,494 4,984 3,744 1,62 Tržby za vlastní výrobky a služby (mld. Kč) 9,77 11,8 11,6 11,5 12,1 11,8 10,9 10,2 6,23 Těžba (mil. m3) 8,05 8,02 7,84 8,04 7,98 7,70 8,10 8,05 7,88

Zdroj: Lesy ČR