Lesk a bída stříbrného plátna, aneb když herec nenávidí svůj film

Hollywood (USA) - Herci a herečky mají jedinečný dar zpodobnit postavy existující jen ve filmovém vesmíru, který se ani v nejmenším nepodobá jejich vlastnímu. Ovšem ne všechny kreativní počiny jsou příjemné a konečný produkt není vždy skvělý. Ti, kdo vlečou Thespidovu káru, někdy skrývají svou nechuť k filmu, v němž hráli - a jen občas se s nepříznivým názorem na něj svěří až po letech od premiéry, napsal časopis Newsweek.

Důvody, proč aktéři hollywoodské první ligy nesnášejí vlastní práci, jsou různé. Channing Tatum měl pocit, že ho studio přinutilo přijmout roli ve filmu G.I. Joe. Marku Wahlbergovi připadala zápletka sci-fi thrilleru Stalo se hloupá a scénář nekvalitní. A Zac Efron začal časem nenávidět dlouhý stín, který vrhá jeho kultovní role z Muzikálu ze střední na celou jeho kariéru.

Milióny lidí na světě milují muzikál Za zvuků hudby (1965), ale Christopher Plummer mezi ně nepatří. Herec, který zpodobnil hlavní mužskou postavu kapitána von Trappa, ho přejmenoval na "Za zvuků smrkanců". A v roce 2011 listu The Hollywood Reporter řekl: "Je to hrozné, sentimentální a ulepené. Museli jsme se hrozně snažit, abychom tam dostali alespoň kapičku humoru."

Po legendární herecké kariéře přijal anglický herec Alec Guinness roli Obi-Wana Kenobiho ve filmu Star Wars (1977), ale nesdílel nadšení mnoha svých kolegů z toho, že se mohl na franšíze Hvězdných válek podílet. Ve své knize A Positively Final Appearance (Rozhodně poslední vystoupení) dokonce zalitoval, že tuto roli přijal, a jednou souhlasil, že dá mladému fanouškovi Star Wars autogram - ale jen pod podmínkou, že se chlapec na Star Wars už nikdy nepodívá.

Průlomový sci-fi film Blade Runner (1982) nabídl Harrisonu Fordovi jednu z jeho nejslavnějších rolí, do níž se vrátil v roce 2017 v pokračování Blade Runner 2049. Sám ale nehodnotil snímek Ridleyho Scotta příliš příznivě. "Ten film se mi nelíbil ani tak ani onak, se mnou nebo beze mě. Je pro mě velmi těžké se s ním nějak ztotožnit," řekl.

Krom kultovních postav Rockyho a Ramba si Sylvester Stallone zahrál například v nepříliš podařené akční komedii Stůj, nebo maminka vystřelí (2004). Serveru Ain't It Cool News se později svěřil, že "jde možná o jeden z nejhorších filmů v celé Sluneční soustavě, včetně mimozemských produkcí, které jsme nikdy neviděli".

Pokračování batmanovské série Batman a Robin (1997) nemilosrdně strhali jak kritici, tak fanoušci. A i když George Clooney ocenil, jak role Batmana ovlivnila jeho kariéru, ani on s tímto snímkem nebyl příliš spokojený. "Batman byl největší průlom, jaký se mi podařil, a naprosto změnil mou kariéru, přestože ten film byl slabý, stejně jako můj výkon v něm," řekl SyFy Wire v roce 2011. "Ale pořád nevím, co jsem mohl udělat jinak," posteskl si.

Ještě než se v roce 1997 dostal do kin thriller Tichý nepřítel, už ho Brad Pitt tepal v rozhovoru pro list Newsweek. "Neměli jsme žádný scénář," řekl. "Byla to nejnezodpovědnější filmařina, jestli se tomu tak vůbec dá říkat, co jsem kdy viděl."

Kate Winsletová nemá nic proti velkofilmu Titanic (1997) - jen nenávidí svůj výkon, který v něm předvedla. "Při každé své scéně si říkám: 'To jako vážně? Takhle jsi to udělala?' Můj bože... nemůžu slyšet ani svůj americký přízvuk, je to hrozné," řekla herečka v roce 2012 v rozhovoru s listem The Daily Telegraph.

Britská herečka Miriam Marolyesová, která ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002) hrála profesorku Pomonu Prýtovou, nepatří mezi největší fanoušky Harryho Pottera. Když točila narozeninový vzkaz, ve kterém se představovala ve své roli, prohlásila: "Nikdy jsem ten film neviděla, nikdy jsem neviděla žádnou z těch knih a nikdy jsem je nečetla. Jen shrabuju peníze, když mi přijdou, a jsem za ně vděčná."

Bourneovo ultimátum (2007), jímž se uzavírá filmová trilogie o Jasonu Bourneovi, agentu bez minulosti, si vysloužilo od kritiků převážně chválu. Ale Matt Damon, který zpodobnil hlavní postavu, jejich nadšení nesdílí. "Neviním scénáristu Tonyho Gilrowa za to, že přijal spoustu peněz a předložil to, co předložil," řekl v roce 2011 magazínu GQ. "Problém je, že se to nedalo číst. Je to konec kariéry."

Herečka Jessica Alba se v rozhovoru v časopise Elle v roce 2010 svěřila, že kvůli práci na superhrdinském filmu Fantastická čtyřka: Silver Surfer (2007) málem pověsila herectví na hřebík. Dodala, že jí dělalo velké potíže pracovat s režisérem Timem Storym, který ji žádal, aby "byla hezčí, když brečí".

Podobný názor má i Megan Foxová, která se dočkala průlomové role Mikaely Banesové v prvních dvou dílech Transformerů (2007 a 2009), ale o třetí díl se připravila, když označila režiséra Michaela Baye za tyrana, se kterým je "noční můra pracovat". Spokojená nebyla ani se svým výkonem v prvním dílu. "Nejsem hrdá na to, co jsem předvedla... ale pokud nejste ostřílený veterán, práce s Michaelem Bayem není o hereckých zkušenostech," řekla.