Lepší zápas jsem si ani nemohl představit, řekl slávista Kúdela

Rotterdam - Poprvé od konce srpna nastoupil Ondřej Kúdela v základní sestavě fotbalistů Slavie, kteří v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy zachránili v páté minutě nastavení remízu 3:3. Pětatřicetiletý stoper si návrat pochvaloval, lepší zápas si nedovedl představit. Doufá, že Pražané v domácí odvetě postupem do semifinále přepíšou historii.

"Lepší zápas jsem si asi ani nemohl představit. Nebo vlastně ano, kdybychom s Feyenoordem vyhráli doma. Je důležité, že jsme zápas neprohráli, že jsme nakonec vyrovnali. Myslím, že jsme si nezasloužili prohrát. Jinak jsem samozřejmě rád, že jsem si mohl po tak dlouhé době opět zahrát," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Kúdela, který kvůli zranění vynechal celý podzim a před utkáním v Rotterdamu si připsal jen tři krátké starty v soutěžních utkáních.

Vršovický celek se s Feyenoordem potkal už na podzim v základní skupině Evropské konferenční ligy. Nizozemský tým doma tehdy vyhrál 2:1 a v Edenu remizoval 2:2. "Věděl jsem, do čeho jdu. Kromě videa jsem je samozřejmě viděl na podzim, ale když jste na hřišti, je to úplně jiné. Navíc i ty předchozí zápasy byly jiné v tom, že je vážnost čtvrtfinále daleko větší. Zápas byl podle mě i od soupeře super po všech stránkách, fanouškům se to muselo líbit," uvedl osminásobný český reprezentant.

Slavia v Rotterdamu otočila stav z 0:1 na 2:1, obrat se však povedl i domácím. V samém závěru nastavení však po rohovém kopu srovnal Ibrahim Traoré. "Bylo to nahoru dolů, hra se přelévala z jedné strany na druhou. Týmy otáčely skóre, nakonec to skončilo 3:3, takže jsme viděli spoustu gólů. Musíme ale uznat, že to je neuvěřitelně těžký soupeř. V naší lize na takového nenarazíme. Jsou velmi silní na balonu a kraje mají obrovsky rychlé, něco jako u nás Yira Sor. Těžký zápas, jsme rádi, že jsme ho zvládli," konstatoval Kúdela.

Slavia hraje čtvrtfinále pohárů potřetí za poslední čtyři sezony, vloni a v roce 2019 vypadla ve čtvrtfinále Evropské ligy. Jejím maximem je semifinále Poháru UEFA (předchůdce Evropské ligy) ze sezony 1995/96

"Rozhodně jsme v lepším postavení, než kdyby zápas skončil prohrou. Dokázali jsme remizovat a doma nás požene celý stadion, takhle přesně jsem si to přál. Bylo by samozřejmě lepší, abychom vyhráli, ale v kontextu utkání musíme být rádi za remízu. Doufám, že nás lidi doma poženou a přepíšeme historii postupem," prohlásil Kúdela.