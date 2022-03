Lépe jsem se nikdy necítil, pochvaloval si Dvořák před čtvrtým duelem v UFC

Columbus (USA)/Praha - Čtvrtý zápas v elitní světové organizaci UFC a premiérový před diváky čeká v sobotu v Columbusu českého bojovníka MMA Davida Dvořáka. Před soubojem s Matheusem Nicolauem z Brazílie, kterého považuje za nejtěžšího soupeře v kariéře, se cítí výborně. Je přesvědčen, že prodlouží svou sérii výher na 17 duelů a udělá další krok k vysněné titulové bitvě.

"Cítím se skvěle. Nejlépe, co jsem se kdy cítil. Mám natrénováno a ve všech směrech jsme dobře připravení. Myslím si ale, že mám ještě spoustu prostoru na zlepšení. Na vrcholu budu tak za tři čtyři roky," řekl Dvořák v on-line rozhovoru s novináři z USA, kde se již dva týdny na zápas připravuje. "Vše jde přesně tak, jak má. Vyměnili jsme už dvě ubytování, dnes se přesouváme na oficiální hotel UFC. Trénujeme ve skvělém centru, kde máme vše k dispozici," pochvaloval si devětadvacetiletý bojovník v muší váhové kategorii.

Dvořák si se svým týmem už byl prohlédnout prostředí v Nationwide aréně, kde bude zápasit. Minulý týden vyrazili na utkání Columbusu v NHL, v níž halu využívají domácí Blue Jackets. "Pro psychiku to byla skvělá věc, seznámil jsem se s halou. Viděl jsem, jak to tam vypadá s diváky. Druhá věc je, že show u NHL byla neskutečná. Stálo to za to," řekl Dvořák.

Člen královehradecké All Sports Academy v UFC zatím zápasil jen bez přítomnosti diváků, neboť akce byly v minulých dvou letech výrazně omezeny kvůli koronaviru. Velký rozdíl v tom ale nevidí. "Mám za sebou plno zápasů před plnou halou, byl jsem v (pražské) O2 areně. To, že to teď bylo párkrát bez diváků, byla taková zajímavost. Jsem rád, že se to teď vrací zpět. Těším se a vliv to mít nebude, jedině pozitivní," podotkl Dvořák.

Přestože už se naplno soustředí na souboj s Nicolauem, nervózní ještě není. "Maximálně je tam taková příjemná zdravá nervozita. Člověk na to myslí. Když jde spát, tak mu v hlavě lítají scénáře, jak by to mohlo vypadat. Přijde mi to, že čím více zápasů za sebou mám, tím jsem více vyklidněný. Jako když si jdu do obchodu koupit jídlo," pousmál se.

Jeden ze dvou Čechů, kteří mají smlouvu v UFC, se v elitní organizaci zatím představil třikrát a vždy vyhrál. "Od prvního zápasu v UFC se toho změnilo spoustu. Zamakali jsme na technických věcech, mentálně jsem se také posunul. Je to konstantní práce, která mě posouvá nahoru. V každém zápase se cítím lépe. Těžko ale říct něco konkrétního, v čem jsem se zlepšil nebo změnil," řekl Dvořák.

Přestože respektuje sílu nadcházejícího soupeře, chce stejně starého Nicolaua porazit, ideálně před limitem. "Nechci spoléhat na rozhodčí. Viděl jsem jeho zápasy a poslední dva byly hodně těsné. A tohle nechci. Chci vyhrát a i kdyby to bylo na body, tak chci, aby rozhodčí nemohli přemýšlet nad tím, komu to dát. Samozřejmě ukončit to před limitem by to bylo nejlepší, ale je mi jedno, jak vyhraju. Chci diktovat zápas a udělat show," uvedl Dvořák. Věří, že výhra ho posune na šesté či sedmé místo v žebříčku a přiblíží k titulovému zápasu.

