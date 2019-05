Řím - Renesanční umělec Leonardo da Vinci si mohl při pádu poranit nerv, což mu mohlo v pozdějším období života bránit v malování. Italští lékaři v článku otištěném v časopisu Journal of the Royal Society of Medicine uvedli, že Leonardo možná trpěl ochrnutím loketního nervu. Jedním ze symptomů je drápovité zahnutí prstů, které je znázorněno na dvou Leonardových portrétech. Jak uvádí server BBC, vysvětlovalo by to, proč Leonardo, který zemřel před 500 lety, některá svá díla nechal nedokončená.

Dříve se soudilo, že Leonardovy potíže mohly být následek mrtvice. Nová lékařská studie ale uvádí, že mohlo jít o poškození nervu, jež malíři znemožnilo držet paletu a štětec.

Leonardo se věnoval nejenom malířství, ale také architektuře, anatomii, technice a sochařství. Historici debatují o tom, kterou rukou maloval. Při zkoumání jeho děl se zjistily stíny mířící na plátnech od levé horní části směrem dolů doprava, což by naznačovalo leváctví. Dokumenty týkající se jiných jeho prací, ale ukazují spíš na to, že Leonardo tvořil pravou rukou.

Odborníci analyzovali dva portréty zachycující slavného Itala ve vyšším věku. Jeden z nich - křídová kresba - se připisuje lombardskému umělci Giovannimu Ambrogiu Figinovi. Leonardo na něm má pravou paži ohnutou v lokti a skrytou částečně v oděvu. Vidět je dlaň ve ztuhlé pozici. Chirurg Davide Lazzeri z Říma se domnívá, že zřejmě nejde o ztuhlost, jakou lze pozorovat u lidí po mrtvici, ale spíše o ochrnutí loketního nervu.

Pro mrtvici v případě Leonarda nesvědčí ani to, že neexistují žádné informace o jiném jeho motorickém nebo mentálním postižení. "Může to vysvětlovat, proč několik jeho maleb, včetně Mony Lisy, z posledních let jeho kariéry zůstalo nedokončených. Přitom dále vyučoval a kreslil," řekl Lazzeri.

Teorii o nervovém poškození může podpořit i zápis z deníku jednoho z kardinálových asistentů, který Leonardův dům navštívil v roce 1517. "Nelze očekávat, že vytvoří další kvalitní dílo, protože jeho pravá ruka je postižena určitým druhem paralýzy. I když už mistr Leonardo nemůže malovat, jak pro něj bylo typické, může stále kreslit a učit ostatní," zapsal si tento asistent Antonio de Beatis.