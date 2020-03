Leo Express prodlouží omezení a zruší spoje i v regionech

- Leo Express prodlouží omezení provozu svých vlakových i autobusových spojů o 75 procent minimálně do 27. března, provizorní provoz ovšem nejspíš potrvá ještě déle. Vedle toho sníží dopravu i v Pardubickém kraji. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. Současnou situaci, která podle firmy bude pro dopravce znamenat stamilionové ztráty, chce řešit se státem. Dopravu omezují i konkurenční dopravci.

Leo Express omezil dopravu už v úterý, původně pouze do konce týdne. Nyní opatření prodloužil a je pravděpodobné, že provizorní provoz potrvá i do dubna. Dopravce tak bude nadále na železnici provozovat pouze čtyři vlakové spoje denně, dva na trase Praha-Bohumín a další dva Praha-Staré Město na Moravě.

Dopravce zároveň začal omezovat provoz i na Pardubicku, na čemž se dohodl s krajem. Od pondělí budou přerušeny spoje mezi Prahou a Ústí nad Orlicí, zrušeny budou také spoje na trase Ústí nad Orlicí-Česká Třebová a od 28. března i na trati Králiky-Hanušovice.

Leo Express se proto chce jednat se státem o případných kompenzacích pro všechny dopravce. Společnost už dříve varovala, že pokud by stát nezasáhl, mohlo by to do budoucna znamenat citelné snížení počtu spojů či zdražení jízdného. Zástupci společnosti měli původně naplánovanou schůzku s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO) v tomto týdnu, kvůli Havlíčkově vytížení však byla odložena na neurčito.

Provoz v posledních dnech omezují i dalších dopravci. České dráhy zrušily své expresní linky, zastavily pendolina, railjety i dálkové vlaky IC a několik rychlíkových linek. Dopravu omezují také v regionech. RegioJet pak stáhl z provozu svých komerčních linek asi 40 procent spojů.