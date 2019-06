Leo Express chce až 29 nových vlaků pro Olomoucko a Prahu

Praha - Společnost Leo Express oslovila výrobce vlaků se zakázkou na výrobu nových vlaků pro regionální tratě na Olomoucku a v Praze. Soukromý dopravce se zde uchází o provoz regionálních tratí, které si objednávají kraje. Leo Express chce až 29 elektrických vlaků. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě. Předpokládané náklady dopravce neuvedl.

Mezi oslovenými výrobci jsou Škoda Transportation, Siemens, Alstom, Pesa, Newag, Stadler nebo Bombardier. "Leo Express je připraven na Olomoucku a také v Praze nabídnout nové moderní vlaky ve vysoké kvalitě. Několik výrobců nám již potvrdilo, že mají zájem o výrobu vlaků, a co je důležitější, že mají i kapacity, abychom stihli striktní termíny," uvedl generální ředitel dopravce Peter Köhler.

Dopravce chce koupit až 29 elektrických dvousystémových vlaků s kapacitou až 240 sedaček a maximální rychlost 160 km/h. Vlaky by měly být bezbariérové a vybavené internetovým připojením či klimatizací. Součástí by měly být i úložné prostory pro kola nebo palubní informační systém. Vlaky by mohly jít do provozu nejdříve v roce 2022.

Podle Köhlera budou v zakázce vedle výbavy vlaků rozhodující pořizovací a provozní náklady. "Například v Olomouckém kraji se jedná o patnáctiletou zakázku v hodnotě až 750 milionů korun ročně. Jde tedy o větší provozní soubory, kde by se náš koncept mohl ideálně uplatnit," podotkl.

Leo Express loni uspěl v soutěžích na provoz regionálních tratích ve Zlínském a Pardubickém kraji. Vyjede od letošního prosince v závazku veřejné služby na Pardubicku a také ve Zlínském kraji. Pro tyto tratě nyní modernizuje dieselové jednotky LINT. Vedle toho letos přiveze tři nové vlaky od největšího vlakového výrobce na světě čínského CRRC.

Investice do vlaků připravuje i konkurence. České dráhy mají nyní ve výrobě například 21 elektrických souprav RegioPanter. Podnik také vypsal soutěž na 90 vozů pro linku Praha-Hamburk a na další jednotky pro regionální dopravu. RegioJet letos počítá s 16 novými vozy Astra z Rumunska, další vlaky připravuje pro regionální tratě.

Leo Express patří podnikateli Leoši Novotnému, provoz zahájil v roce 2012 na lince Praha-Ostrava. V současnosti provozuje síť vlakových i autobusových spojení v sedmi zemích střední a východní Evropy. Loni firma přepravila svými vlaky a autobusy 1,8 milionu cestujících, což je meziročně o 20 procent více. Obrat skupiny za rok 2018 vzrostl o více než 120 procent na 800 milionů korun.