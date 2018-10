Praha - Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová na svém novém studiovém albu Oppidum nezpívá keltské balady náhodou. Věnovala se jim již před lety a písně vycházející z keltského, bretonského i skotského folkloru jsou součástí jejího koncertního repertoáru. Albem vyvrcholila její dosavadní spolupráce s britským multiinstrumentalistou Seanem Barrym, virtuosem ve hře na keltskou harfu. Filipová to uvedla v rozhovoru pro ČTK.

Nové album Oppidum představí Filipová na jarním turné v únoru a březnu příštího roku. Křest se uskuteční ještě letos 19. listopadu v Praze. "Na křest v pražském Jazz Docku se moc těším. Všichni jsme se shodli, že je nám ten prostor sympatický. Samozřejmě tam živě zahrajeme, potkáme se tam s přáteli a oslavíme vznik desky," řekla Filipová.

Keltskou hudbu Filipová poznala také díky skupině Clannad, jejíž členkou byla populární zpěvačka Enya. "Její romantičtější poloha mě oslovila. Na albu Pocit 258 jsem v roce 1990 v podobném duchu udělala jednu instrumentálku, ale nechtěla jsem ji kopírovat," sdělila.

S keltskou hudbou Filipovou po čase opět spojil Václav Veselý, který ji zdokonaloval ve hře na elektrickou kytaru. Seznámil ji s Barrym, který hrál v jeho kapele Irish Dew. Barry nyní působí v doprovodné kapele Filipové. "Nedejte to, když máte čtrnáct let Kelta v kapele. On je velmi zdatný doprovazeč, který se umí dobře přizpůsobit, navíc mi byl nápomocen při výslovnosti v původních jazycích vybraných písní," podotkla.

Na albu zpívá ve starém jazyce gaelic, irském i skotském, dále ve staré bretonštině a angličtině. Vedle neznámých tradicionálů se na něm nachází píseň Scarborough Fair proslavená dvojicí Simon & Garfunkel, Jediná česky zpívaná skladba Na cestě (Kathy's Song) pochází z pera Paula Simona. Text napsal oceňovaný písničkář David Stypka. "Každá z těch písní na albu je pro mne srdcovka, ale tato je mi od mých mladých let hodně blízká a vždy jsem si ji chtěla zazpívat, ale došlo k tomu až teď. Proto jsem ji na album nazpívala jak v anglickém originále, tak v češtině. David Stypka mi český text napsal přímo na tělo, jenom stačilo nahodit téma," konstatovala zpěvačka.

Album Oppidum představí Filipová na jarním turné v únoru a březnu 2019, na kterém ji doprovodí smyčcové těleso Brno Strings. Zavítá do několika větších sálů v České republice i na Slovensku. Turné zakončí 25. března ve Velkém sále pražské Lucerny.

Filipová působila v Brněnském rozhlasovém souboru lidových nástrojů, hostovala ve skupině Spirituál kvintet, s popovým repertoárem v koncertním programu Karla Gotta a Orchestru Karla Vágnera. V letech 1979 až 1981 vystupovala se skupinou Flop Karla Zicha. Objevila se i v Divadle Semafor ve hrách Miloslava Šimka. První sólovou desku nazvanou podle hitu Zamilovaná vydala v roce 1982.