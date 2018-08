New York - Nejúspěšnější český tenista Ivan Lendl je novým členem trenérského týmu Němce Alexandera Zvereva. Osminásobný grandslamový vítěz připravuje aktuální světovou čtyřku na US Open.

Jednadvacetiletý Zverev oznámil Lendlovo angažování na instagramu, kde u společných fotografií napsal: "Vítej do týmu, Ivane Lendle." Detaily jejich spolupráce neuvedl, takže není jasné, zda bude osmapadesátiletý ostravský rodák pomáhat mladému Němci "na plný úvazek".

Hamburský rodák Zverev platí za velký tenisový talent. Dosud ho vedl především jeho otec Alexandr starší, jenž byl sám profesionálním tenistou.

Téměř dvoumetrový Zverev už má na kontě devět turnajových titulů, zatím však stále čeká na velký výsledek na grandslamech, kde je jeho maximem čtvrtfinále z letošního Roland Garros.

K prosazení na jednom z turnajů velké čtyřky by měl Zverevovi pomoci právě Lendl, jemuž se to povedlo s Andym Murrayem. Pod vedením bývalého českého tenisty získal Brit v roce 2012 na US Open svůj první grandslamový titul a o rok později ukončil 77 let trvající čekání Britů na wimbledonský triumf v mužské dvouhře.

Murrayho trénoval Lendl dvakrát, dovedl ho k celkem třem grandslamovým triumfům a na první místo světového žebříčku. Spolupráci ukončili loni v listopadu.

Lendl je jedním z nejlepších hráčů tenisové historie, 270 týdnů byl světovou jedničkou. Na kontě má 94 vyhraných turnajů, tituly získal na všech gradslamech kromě Wimbledonu. V roce 1980 pomohl československému týmu k prvnímu triumfu v Davis Cupu.