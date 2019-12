Lenc rozhodl v nájezdech o výhře Liberce v Hradci Králové 3:2

Hradec Králové - Hokejisté Liberce zvítězili v utkání 27. extraligového kola v Hradci Králové 3:2 po samostatných nájezdech. Bílí Tygři podvanácté za sebou bodovali a z toho pojedenácté vyhráli. V nájezdech zazářil hostující brankář Dominik Hrachovina, který ze tří pokusů domácích ani jednou neinkasoval, Severočeši naopak třikrát uspěli, vítězný gól dal Radan Lenc, který se trefil i v základní době.

Po reprezentační přestávce šla obě mužstva do zápasu dobře naladěna. Liberečtí bodovali jedenáctkrát v řadě, Královéhradečtí si zase zajistili postup do semifinále Ligy mistrů.

Dobré rozpoložení se v první třetině projevilo spíše na hostech, kteří byli jasně nebezpečnější. Ač se hrál v poli vyrovnaný zápas, oni z něj vylétli do několika šancí. Přičinlivý byl především zkušený Jelínek. Už ve druhé minutě se dostal až na brankoviště, ale výborně proti němu zasáhl domácí gólman Mazanec. Brankář Mountfieldu se činil i v dalších případech. Ve 14. minutě lapil další Jelínkovu možnost, o minutu později pak Hanouskův samostatný nájezd.

Východočeši měli v první části dvě možnosti. Smoleňák však ztroskotal se svou tvrdou ranou na brankáři Hrachovinovi a obránce Rosandič po chytrém manévru, když podržel puk déle, než se čekalo, trefil tyč.

Druhá třetina byla znovu vyrovnaná, čekalo se na změnu skóre. Ta nakonec přišla. Hradci se ve 24. minutě vydařila přesilovka. Bek Filip Pavlík vypálil od modré čáry, před gólmanem stínili hostující obránce a domácí kapitán Smoleňák a Hrachovinovi propadl puk mezi betony do brány.

Královéhradečtí pak zažili neobvyklou situaci. Mazanec musel vystřídat ve 28. minutě, zmizel do šatny, ale za pár desítek vteřin se domácí jednička vrátila do hry. Brankářské peripetie tím však neskončily, protože hostující Hrachovina dostal po chvíli osobní trest na deset minut za nesportovní chování. Odpykal ho za něj dvacetiletý mladík Chrtek.

Bílým Tygrům problém možná i pomohl, ve 37. minutě totiž vyrovnali. Lenc se zmocnil odraženého puku a překonal výborného Mazance.

Ve třetí třetině měli velké možnosti hostující Ordoš, jehož pokus ukryl Mazanec do lapačky, na druhé straně byl sám před Hrachovinou Chalupa, ani on však neuspěl.

Do vedení se nakonec dostali hosté, když se Hudáček prosadil v početní výhodě. Hradec Králové se přesto ještě vrátil do hry, když v 59. minutě skóroval ranou švihem Cingel. A šlo se do prodloužení.

V nastavení mohl dvakrát rozhodnout Hradec. Červený však v nájezdu netrefil bránu a ránu Filipa Pavlíka chytil Hrachovina. Gól však nepadl, proto vítěz vzešel až ze samostatných nájezdů. V nich naprosto dominovali hráči Liberce, kteří dali ze čtyř pokusů tři branky. Naopak domácí nebyli úspěšní ani jednou.

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. F. Pavlík (Koukal, Smoleňák), 59. Cingel - 37. Lenc (Knot, Šmíd), 51. L. Hudáček (Šmíd, L. Krenželok), rozhodující sam. nájezd Lenc. Rozhodčí: Šír, Micka - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:7, navíc Hrachovina (Liberec) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 4097.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec (28.-29. Š. Lukeš) - Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandič, R. Pilař - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Jergl, Kevin Klíma, Červený - Paulovič, Koukal, Miškář - Rákos, Kubík, R. Pavlík. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Liberec: Hrachovina - Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, T. Hanousek, Kotvan, Havlín - Ordoš, L. Hudáček, Lenc - Marosz, A. Musil, J. Vlach - L. Krenželok, P. Jelínek, Zachar - Průžek, Chrtek, D. Špaček. Trenér: P. Augusta.