Lenc: Loni měla prioritu rodina, letos bych si mohl zahrát na MS

Plzeň - Před rokem se hokejový útočník Radan Lenc omluvil z přípravy národního týmu na vrchol sezony v podobě mistrovství světa z osobních důvodů. Rodina dostala přednost. Jak ale uvedl v rozhovoru pro ČTK, letos je zase plný odhodlání projít nominačním sítem a dostat se na druhý šampionát po premiéře, kterou prožil v roce 2021.

Přestože národní tým ukončil loni po dlouhých deseti letech čekání na medaili z velké akce a dosáhl na bronz, mladoboleslavský rodák nelitoval. "Bylo hezké vidět kluky, že se jim to povedlo. Já osobně jsem loni trošku pozměnil priority, protože zrovna v termínu, kdy se hrálo mistrovství světa, jsme očekávali narození dcery. Musel jsem se rozhodnout. A chtěl jsem se rozhodnout pro rodinu, protože to je to nejdůležitější. Teď mám velkou chuť udělat tým a na šampionát se zase podívat," připomněl jednatřicetiletý Lenc.

Právě v rodinném kruhu také načerpal energii na závěr sezony na mezinárodním poli po skončení klubových povinností ve švédském týmu HV 71. "Měl jsem dva týdny volna, týden jsem byl ve Švédsku, když se hodnotila sezona a byly výstupní pohovory, pak následovalo stěhování rodiny zpátky do Česka na léto. Než jsme se zase rozkoukali a usadili, uběhl další týden. A byl to krásný týden, kdy člověk nemusel myslet na hokej a jen si užíval, že je s rodinou," pochvaloval si Lenc.

Pak už začal zase trénovat. "Byl jsem na ledě, věnoval jsem se technice bruslení, ale ten týmový trénink chybí. Na druhou stranu čistá hlava po odpočinku je určitě dobrá. Přijel jsem s velkou chutí a věřím, že do toho zase naskočím," uvedl Lenc.

Dobře ví, že na MS, které letos uspořádají společně Finsko a Lotyšsko, vede dlouhá cesta. A to ji ještě reprezentační trenér Kari Jalonen o poznání zkrátil. "Je to ještě daleko a nikdo nemá zaručené, že tam pojede. Podle zkušeností, co mohu říct z minulosti, tak bylo určitě fajn, že nebyly doteď ty tři týdny kempů bez zápasů. Člověk si mohl chvilku odpočinout od hokeje, což bylo fajn, než aby skončil v klubu a ihned přejel na nároďák," konstatoval Lenc.

"Bylo to hezké, že člověk byl s českýma klukama, ale na druhou stranu to bylo také strašně dlouhé od úplného začátku přípravy až na šampionát, energie pak upadala. Teď se v hlavě cítím daleko lépe. A po hokejové stránce je určitě dostatečný prostor se do toho zase pořádně dostat," dodal Lenc.

Šance dostat se do závěrečné nominace může být o něco větší, pokud by v NHL skvěle hrající Boston s výrazným českým zastoupením v čele s Davidy Pastrnákem a Krejčím, kteří loni k bronzu velkou měrou pomohli, došel daleko v play off.

"Všichni máme samozřejmě přehled o všech hráčích. Z jedné strany by to byla škoda pro český národ, protože jde o kluky, které chce každý vidět v nároďáku a i my jako spoluhráči, protože se od nich můžeme dost naučit, ta úroveň je někde jinde. Na druhou je to pro nás ale možná zase větší příležitost se na šampionát vůbec dostat," přemítal Lenc.

Během sezony změnil ve švédské nejvyšší sezoně působiště. "Prostoru na ledě jsem dostal daleko víc. Pro mě osobně to bylo velké zklamání, jak to dopadlo ve Frölundě. Na konci minulé sezony jsem podepsal na další dva roky a říkal si, jak to bude super. Těšil jsem se na to a měl radost, že se rozhodli se mnou prodloužit smlouvu, ale když jsem se po létě vrátil, bylo všechno jinak," přiblížil.

"Možná i tím, jak už tam nebyl Michael Špaček, s nímž nám to skvěle fungovalo... Já byl pak spíš v pozici toho třetího, než že bych měl s někým pevnou dvojici a někdo další nás doplňoval. Bylo to takové nahoru dolů a vyústilo to v dohodu o mém odchodu, protože očekávání na straně mé i klubu bylo jiné a nedařilo se najít nějakou společnou cestu, aby to vyhovovalo oběma stranám," doplnil.

Na nové adrese stihl za 37 utkání 19 bodů za 10 branek a devět nahrávek, ohlédnutí za sezonou by však bylo radostnější, kdyby se o něco lépe dařilo týmu. "S ohledem na týmovou skladbu lze brát sezonu jako neúspěch, protože se určitě nečekalo, že bychom hráli ve spodních vodách. Nakonec až posledních patnáct zápasů bylo takových, jak se od nás očekávalo po celou sezonu," konstatoval Lenc.

Jeho tým zůstal za branami vyřazovacích bojů jen o tři body. "Nakonec to bylo o kousek, ale těch 15 zápasů před koncem nikdo nevěřil, že bychom byli až tak blízko předkole, byl spíš strašák play outu. A tam jsme opravdu spadnout nechtěli. Konec byl dobrý, vyhnuli jsme se tomu, tam by to bylo hodně těžké, takže alespoň z toho pohledu to bylo pozitivní. Ale jinak sezona úspěšná nebyla," nezastíral Lenc.