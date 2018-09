Madrid - Fotbalisté Atlética Madrid po nepřesvědčivém vstupu do sezony zabrali a v 5. kole španělské ligy vyhráli 2:0 na hřišti Getafe. Připsali si tak teprve druhou výhru v sezoně.

Hrdinou utkání se stal francouzský záložník Thomas Lemar, který nejprve v 15. minutě vyslal dělovku z 25 metrů, míč se odrazil od břevna do zad brankáře Sorii a od nich do branky. Po hodině hry pak Lemar obešel gólmana a střelou z úhlu do odkryté branky upravil na konečných 2:0. Getafe navíc dohrávalo posledních 22 minut v oslabení a už se nezmohlo na odpor.

Výsledky 5. kola španělské fotbalové ligy

Vallecano - Alavés 1:5 (30. De Tomás - 34. a 77. Ibai, 8. Navarrio, 56. Calleri, 90.+5 Burgui), Eibar - Leganés 1:0 (52. Kike García), Vigo - Valladolid 3:3 (5. a 55. Aspas, 10. Gómez - 40. Plano, 65. Ünal, 90.+4 Suárez), Getafe - Atlético Madrid 0:2 (15. vlastní Soria, 60. Lemar),

20:45 Real Madrid - Espaňol Barcelona.